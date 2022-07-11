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1 час назад

Стала известна настоящая фамилия Александра Серова

Никита Бородкин

Народный артист России Александр Серов раньше носил фамилию Сяров. Как сообщает RRNews, исполнитель хита «Я люблю тебя до слез» отказался от украинской фамилии с ударением на первый слог в пользу более звучного варианта.

О тайне фамилии певца рассказали его одноклассники и друзья детства. Сам Серов признавался, что считает себя этническим русским несмотря на то, что вырос на Украине.

Серов выставил из дома родную дочь с семьей

Также стало известно, что в начале своей карьеры Серов скрыл свой настоящий возраст, чтобы обойти возрастные ограничения. По слухам, Александр решил принять участие в молодежном конкурсе для исполнителей до 30 лет — поскольку тогда ему уже исполнилось 30, он «убавил» себе три года. Таким образом, музыкант родился не в 1954 году, как считалось ранее, а в 1951.

Напомним, что ранее дочка Александра Серова Мишель высказалась о личной жизни отца. Она призналась, что готова «загрызть» его молодых избранниц, поскольку у певца в жизни было много фавориток, которые хотели обогатиться благодаря отношениям с музыкантом.

Шоу-бизнес,Видео,Александр Серов,
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