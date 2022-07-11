Стала известна настоящая фамилия Александра Серова

Народный артист России Александр Серов раньше носил фамилию Сяров. Как сообщает RRNews, исполнитель хита «Я люблю тебя до слез» отказался от украинской фамилии с ударением на первый слог в пользу более звучного варианта.

О тайне фамилии певца рассказали его одноклассники и друзья детства. Сам Серов признавался, что считает себя этническим русским несмотря на то, что вырос на Украине.

Также стало известно, что в начале своей карьеры Серов скрыл свой настоящий возраст, чтобы обойти возрастные ограничения. По слухам, Александр решил принять участие в молодежном конкурсе для исполнителей до 30 лет — поскольку тогда ему уже исполнилось 30, он «убавил» себе три года. Таким образом, музыкант родился не в 1954 году, как считалось ранее, а в 1951.