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16 минут назад

Атаман казачьих войск погиб в Подмосковье

Мария Иванова

В подмосковной Истре скончался атаман «Великого братства казачьих войск Руси и зарубежья» Сергей Капитонов. Он погиб во время боя на саблях. Об этом сообщает Рен ТВ.

Атаман казачьих войск погиб в Подмосковье
Фото: vk.com/id134241004vk.com/id134241004

Мастер цигун, специалист по восточным практикам, 58-летний Сергей Капитонов тренировался вместе с коллегой, 64-летним спарринг-партнером Алексеем Петуховым. В какой-то момент Капитонов зашел другу за спину, тот не разобравшись, вонзил саблю ему в грудь. Капитонов скончался на месте.

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По факту гибели возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Петухов находится под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, что на Кубани казаки избрали атаманом станицы Каневской чиновника из администрации 43-летнего Андрея Патворова и отстегали его плеткой. По традиции атаман должен перенести три удара-наказа.

Происшествия,Сергей Капитонов,Алексей Петухов,
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