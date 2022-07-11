Атаман казачьих войск погиб в Подмосковье

В подмосковной Истре скончался атаман «Великого братства казачьих войск Руси и зарубежья» Сергей Капитонов. Он погиб во время боя на саблях. Об этом сообщает Рен ТВ.

Фото: vk.com/id134241004 vk.com/id134241004

Мастер цигун, специалист по восточным практикам, 58-летний Сергей Капитонов тренировался вместе с коллегой, 64-летним спарринг-партнером Алексеем Петуховым. В какой-то момент Капитонов зашел другу за спину, тот не разобравшись, вонзил саблю ему в грудь. Капитонов скончался на месте.

По факту гибели возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Петухов находится под подпиской о невыезде.