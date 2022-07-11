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1 час назад

Трасс: Великобритания должна добиться поражения России

Алиса Селезнёва

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что в случае избрания на пост премьер-министра страны, намерена добиться поражения России на Украине. Об этом пишет ТАСС.

Лиз Трасс обозначила свою сверхзадачу в случае избрания премьером Британии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Трасс подчеркнула, что перед Великобританией стоит ряд вызовов, «начиная от вопросов в сфере экономики и безопасности до проблемы окружающей среды».

«Нам необходим премьер-министр с опытом, который с первого же дня начнет проводить свой курс, направленный будь то на поражение [президента РФ Владимира] Путина на Украине или развитие экономики», - заявила глава МИД Великобритании в предвыборном видеоролике.

Это заявление прокомментировала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Кровожадная и чрезвычайно деструктивная особа уже в пути», - написала она.

7 июля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о намерении уйти в отставку. Он останется исполняющим обязанности премьер-министра, пока не будет избран новый лидер Консервативной партии. Изначально Джонсон не хотел уходить со своего поста, но вынужден был принять решение об отставке после того, как более 50 депутатов-тори покинули правительство.

Борис Джонсон объявил об отставке

При этом в своем обращении к британцам Джонсон заверил, что Лондон продолжит поддерживать Украину «столько, сколько потребуется».

В мире,Борис Джонсон,Мария Захарова,МИД России,Консервативная партия,
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