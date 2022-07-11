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11 минут назад

Во Франции потребовали отставки Макрона

Мария Иванова

Ультраправый французский политик Флориан Филиппо призвал президента Эммануэля Макрона уйти в отставку на фоне скандала вокруг Uber. Об этом он написал в Твиттере.

Во Франции потребовали отставки Макрона
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Макрон должен уйти в отставку! Он предает Францию, ее компании, государство, правосудие, народ! На выход!» - заявил Филиппо.

Он назвал Макрона «агентом американских интересов», который «ничего не делал, кроме работы против Франции и против французских интересов».

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Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) ранее опубликовал расследование о связях политиков с сервисом такси Uber.

В расследовании, основанном на многочисленных SMS-переписках, сделан вывод, что между американской компанией и Макроном существовала «тайная сделка» во время его работы министром экономики.

По версии журналистов, Макрон помогал Uber укрепить свои позиции во Франции, компании даже якобы предлагали представить депутатам поправки к законодательству «под ключ».

Также французские власти помогли Uber восстановить работу в Марселе в 2015 году, считают журналисты.

В Uber France заявили, что все встречи с Макроном «входили в его обязанности как министра экономики и цифровых технологий, курирующего сектор». Депутат-коммунист Пьер Дарревиль призвал провести парламентское расследование связей Макрона и Uber.

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