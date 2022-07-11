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58 минут назад

На Украине заявили о смене хода конфликта из-за западного оружия

Lenta.ru

Поставленное Киеву западное оружие уже меняет ход конфликта. Об этом заявил в своем Twitter-аккаунте секретарь Совета безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

По его словам, количественные преимущества российской армии нивелируются украинской ракетно-артиллерийской точностью, и западное оружие уже меняет ход конфликта. «И это мы еще не начинали», — процитировал Данилов президента России Владимира Путина.

«Украина требует все»: какое оружие ждет Киев

Ранее российский лидер заявил, что западные и украинские лидеры выступают с заявлениями о возможности победить Россию на поле боя, однако Москва еще не показала весь свой потенциал.

«Желание Запада воевать с нами до последнего украинца — это трагедия для украинского народа. Но, похоже, все к этому идет. Но все должны знать, что мы-то по большому счету всерьез еще ничего не начинали», — предупредил он.

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин ранее отмечал, что полностью остановить поставки натовского оружия на Украину невозможно, однако определенная часть оружия уже уничтожена. Специалист отметил, что снизить эффект от поставок можно дальнейшей интенсификацией ударов по коммуникациям, по железным дорогам и мостам.

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