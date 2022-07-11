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41 минуту назад

В Совфеде ответили на расширение Литвой ограничений на транзит в Калининград

Lenta.ru

Получив поддержку как член Евросоюза (ЕС) и НАТО, Литва действует по отношению к России как провокатор. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, пишут «Известия».

В Совфеде ответили на расширение Литвой ограничений на транзит в Калининград
Фото: ТАСС/Виталий НеварТАСС/Виталий Невар

По словам сенатора, ЕС и Еврокомиссия почувствовали определенную самоуверенность, поэтому продолжают вводить санкции. «Эта страна, которая в нормальной ситуации не способна тягаться с Россией, а, получив поддержку как член НАТО и ЕС, действует как элементарный провокатор в отношении России», — подчеркнул Цеков.

Нужно найти ответные меры воздействия на Литву, на фоне которых у Вильнюса появилось бы желание отменить решения по транзиту товаров в Калининградскую область в короткие сроки, добавил парламентарий.

На этом этапе следует осуществить полную блокаду грузов, которые перевозятся через Литву, и в одном, и в другом направлении, отметил Цеков. Если ввести такие ограничения, Вильнюс пойдет на отмену своих решений, предположил сенатор.

Литва прекратила транзит санкционных товаров в Калининград 18 июня. Как сообщил глава региона Антон Алиханов, под санкции попадает большой перечень товаров — от 40 до 50 процентов номенклатуры грузов, в том числе строительные материалы, цемент и металлы.

В свою очередь, секретарь Совбеза России Николай Патрушев впоследствии анонсировал скорый ответ на блокаду Калининграда, отметив, что он будет чувствителен для жителей Литвы.

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