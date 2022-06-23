Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Украине предоставили статус кандидата в ЕС

23 июня большинством голосов в Европейском парламенте была принята резолюция о предоставлении Украине статуса кандидата в Европейский союз (ЕС). Запись заседания доступна на официальном сайте законодательного и представительного органа.

1 марта представитель Украины при Европейском союзе по атомной энергии Всеволод Ченцов заявил об успешной регистрации заявки на членство в политическом объединении. Президент Украины Владимир Зеленский в ходе видеообращения сообщил о передаче заявки в Брюссель.

Шойгу обратился с заявлением к России и Белоруссии

Россия и Белоруссия должны срочно принять совместные меры для укрепления обороноспособности Союзного государства. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с белорусским коллегой Виктором Хрениным в Москве, передает ТАСС.

"Обстоятельства диктуют необходимость принятия срочных совместных мер по укреплению обороноспособности Союзного государства, повышению боеготовности региональной группировки войск и единой региональной системы ПВО", - сказал министр.

Шойгу также добавил, что российская сторона готова оказывать в этом "любую поддержку белорусским друзьям".

В Кремле озвучили ультиматум по мирному урегулированию на Украине

Составить план мирного урегулирования конфликта можно будет только после того, как Украина выполнит все требования российской стороны. Об этом заявил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, сообщает «Интерфакс».

Отвечая на вопрос журналиста, знакомы ли в Кремле с «планом мирного урегулирования» из 15 пунктов, предложенным изданием National Interest, Песков ответил: «Что касается мирного плана, да, он возможен после того, как Украина выполнит все требования российской стороны». Он добавил, что с конкретным планом в американском издании в Кремле не знакомы.

В то же время официальный представитель Кремля не стал уточнять, о каких именно требованиях идет речь, отметив, что «Украина прекрасно знает все».

На Украину прибыли ракетные комплексы HIMARS

Американские ракетно-артиллерийские системы HIMARS прибыли на Украину. Об этом заявил сегодня министр обороны страны Алексей Резников, пишет РИА Новости.

Ранее США сообщили, что направят Украине значительный пакет военной помощи на сумму $700 млн. В него были включены и реактивные системы залпового огня HIMARS. В Пентагоне отметили, что Киев дал гарантии Вашингтону, что не будет использовать американские РСЗО для ударов по целям на территории России.

Сегодня Резников заявил, что американские комплексы уже на территории Украины.

Депутат Госдумы попал в аварию на мотоцикле в Москве

Депутат Госдумы от ЛДПР Алексей Журавлев попал в аварию на Кутузовском проспекте в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Парламентарий ехал на мотоцикле и не справился с управлением. Транспортное средство опрокинулось.

Журавлев получил перелом ключицы и был госпитализирован. Из-за ДТП движение по Кутузовскому проспекту перекрыли на час по двум полосам.

Nike определился с работой в России

Американский производитель спортивной одежды и обуви Nike решил полностью уйти с российского рынка. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на электронное письмо компании.

Решение было принято после трехмесячной приостановки деятельности Nike в России.

В конце мая стало известно, что Nike не продлила франчайзинговое соглашение с Inventive Retail Group (IRG), владельцем самой большой в РФ монобрендовой сети Nike.

Раскрыты подробности смерти Юрия Шатунова

Причина смерти Юрия Шатунова стал инфаркт миокарда. В крови певца не были обнаружены ни алкоголь, ни наркотические вещества. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что артист почувствовал себя плохо и вызвал скорую помощь в среду, около 11 вечера. Шатунов жаловался на проблемы с сердцем. Врачи диагностировали острый трансмуральный инфаркт миокарда.

Смерть певца подтвердил его директор Аркадий Кудряшов. По его словам, певец скончался в машине скорой помощи.

Взрыв прогремел на заправке в Свердловской области

На заправке в городе Талица Свердловской области прогремел взрыв. Как минимум один человек пострадал. Об этом сообщает ТАСС.

Как уточняется инцидент произошел на Песчаной улице. На газовой заправке разгерметизировалась и загорелась цистерна с газом. Взрывной волной в близлежащих домах выбиты стекла.

Олимпийский чемпион по боксу отказался драться с Загитовой

Олимпийский чемпион по боксу Альберт Батыргазиев отказался от показательного боя с фигуристкой Алиной Загитовой из-за травмы. Об этом ТАСС в четверг сообщил представитель спортсмена.