Депутат Госдумы попал в аварию на мотоцикле в Москве

Позднее Миронов подтвердил факт аватии с участием его служебной машины. Депутат отметил, что не увидел самого момента аварии, так как в это время работал с документами. Кроме того, он заверил, что будет следить за состоянием пострадавшего, у которого оказалась травмирована нога, и поможет ему в лечении.