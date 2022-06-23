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36 минут назад

На Украину прибыли ракетные комплексы HIMARS

Алиса Селезнёва

Американские ракетно-артиллерийские системы HIMARS прибыли на Украину. Об этом заявил сегодня министр обороны страны Алексей Резников, пишет РИА Новости.

На Украину прибыли ракетные комплексы HIMARS
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ранее США сообщили, что направят Украине значительный пакет военной помощи на сумму $700 млн. В него были включены и реактивные системы залпового огня HIMARS. В Пентагоне отметили, что Киев дал гарантии Вашингтону, что не будет использовать американские РСЗО для ударов по целям на территории России.

Сегодня Резников заявил, что американские комплексы уже на территории Украины.

«HIMARS прибыли на Украину. Спасибо моим американским коллегам и друзьям за эти мощные инструменты!» - написал он в Twitter.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва внимательно отслеживает то, как Киев использует западное оружие, пишет ТАСС.

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«Мы тщательно фиксируем все эпизоды использования этих вооружений. Поэтому если какая-то часть из этих вооружений доберется до передовых позиций и не будет уничтожена нашими военными, мы отследим, как оно используется», - пояснил представитель Кремля.

Ранее украинский парламентарий Егор Чернев заявил, что Украина берет на себя определенные обязательства, «но там как уж полетит ракета, никто не может гарантировать».

Армия,Егор Чернев,Алексей Резников,Дмитрий Песков,Росгвардия,Пентагон,
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