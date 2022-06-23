На Украину прибыли ракетные комплексы HIMARS

Американские ракетно-артиллерийские системы HIMARS прибыли на Украину. Об этом заявил сегодня министр обороны страны Алексей Резников, пишет РИА Новости.

Ранее США сообщили, что направят Украине значительный пакет военной помощи на сумму $700 млн. В него были включены и реактивные системы залпового огня HIMARS. В Пентагоне отметили, что Киев дал гарантии Вашингтону, что не будет использовать американские РСЗО для ударов по целям на территории России.

Сегодня Резников заявил, что американские комплексы уже на территории Украины.

«HIMARS прибыли на Украину. Спасибо моим американским коллегам и друзьям за эти мощные инструменты!» - написал он в Twitter.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва внимательно отслеживает то, как Киев использует западное оружие, пишет ТАСС.

«Мы тщательно фиксируем все эпизоды использования этих вооружений. Поэтому если какая-то часть из этих вооружений доберется до передовых позиций и не будет уничтожена нашими военными, мы отследим, как оно используется», - пояснил представитель Кремля.