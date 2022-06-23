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24 минуты назад

Песков: Мирное урегулирование на Украине возможно после выполнения требований РФ

Парламентская газетаиещё 7

Составить план мирного урегулирования конфликта можно будет только после того, как Украина выполнит все требования российской стороны. Об этом заявил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, сообщает «Интерфакс».

Отвечая на вопрос журналиста, знакомы ли в Кремле с «планом мирного урегулирования» из 15 пунктов, предложенным изданием National Interest, Песков ответил: «Что касается мирного плана, да, он возможен после того, как Украина выполнит все требования российской стороны». Он добавил, что с конкретным планом в американском издании в Кремле не знакомы.

В то же время официальный представитель Кремля не стал уточнять, о каких именно требованиях идет речь, отметив, что «Украина прекрасно знает все».

С 24 февраля на Украине проходит спецоперация армии России, целью которой объявлены демилитаризация и денацификация страны. Как ранее заявлял пресс-секретарь Президента РФ, операция может прекратиться в любой момент, если Киев выполнит требования Москвы: нейтральный и внеблочный статус, признание Крыма российским, а также суверенитета ДНР и ЛНР.

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Последний на данный момент раунд российско-украинских переговоров состоялся 29 марта в Стамбуле. Глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский сказал, что они прошли конструктивно, однако после этого стороны больше не встречались, а Песков сообщал, что диалог заморожен по вине Киева.

Владимир Мединский,Дмитрий Песков,
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