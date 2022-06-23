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27 минут назад

Раскрыты подробности смерти Юрия Шатунова

Елена Прошина

Причина смерти Юрия Шатунова стал инфаркт миокарда. В крови певца не были обнаружены ни алкоголь, ни наркотические вещества. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Раскрыты подробности смерти Юрия Шатунова
Фото: ТАССТАСС

Уточняется, что артист почувствовал себя плохо и вызвал скорую помощь в среду, около 11 вечера. Шатунов жаловался на проблемы с сердцем. Врачи диагностировали острый трансмуральный инфаркт миокарда.

Смерть певца подтвердил его директор Аркадий Кудряшов. По его словам, певец скончался в машине скорой помощи.

«Сегодня ночью в карете скорой помощи сердце Юры остановилось», - сказал Кудряшов.

Информацию также прокомментировал барабанщик группы «Ласковый май» Сергей Ленюк.

«Да, это правда, я только что узнал, но пока информации мало», — сказал он.

Напомним, в 80-х годах Шатунов стал солистом группы «Ласковый май». Несмотря на огромную популярность в 1991 году Юрий покинул коллектив, после чего группа распалась.

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Последние годы Шатунов судился с продюсером Андреем Разиным, который запрещал певцу исполнять песни коллектива. Несколько дней назад адвокат Шатунова Асель Мухтарова-Казарновская сообщила, что им удалось отсудить у Разина права на исполнение композиций.

Шоу-бизнес,Аркадий Кудряшов,Юрий Шатунов,Андрей Разин,
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