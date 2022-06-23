Взрыв прогремел на заправке в Свердловской области

На заправке в городе Талица Свердловской области прогремел взрыв. Как минимум один человек пострадал. Об этом сообщает ТАСС.

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Как уточняется инцидент произошел на Песчаной улице. На газовой заправке разгерметизировалась и загорелась цистерна с газом. Взрывной волной в близлежащих домах выбиты стекла.

«На территории газовой заправки произошла разгерметизация цистерны с газом с последующим возгоранием. Площадь пожара - 70 кв. м. Огнеборцами принимаются все силы для ликвидации возгорания», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.