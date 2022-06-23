В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 53.28EUR 55.83
Войти в почту
39 минут назад

Взрыв прогремел на заправке в Свердловской области

Елена Прошина

На заправке в городе Талица Свердловской области прогремел взрыв. Как минимум один человек пострадал. Об этом сообщает ТАСС.

Взрыв прогремел на заправке в Свердловской области
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как уточняется инцидент произошел на Песчаной улице. На газовой заправке разгерметизировалась и загорелась цистерна с газом. Взрывной волной в близлежащих домах выбиты стекла.

«На территории газовой заправки произошла разгерметизация цистерны с газом с последующим возгоранием. Площадь пожара - 70 кв. м. Огнеборцами принимаются все силы для ликвидации возгорания», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В результате ЧП пострадал как минимум один человек. На место уже прибыла карета скорой помощи. Также на месте работают четыре единицы пожарно-спасательных техники и 13 человек личного состава.

Происшествия,МЧС России,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители