Шойгу обратился с заявлением к России и Белоруссии

Россия и Белоруссия должны срочно принять совместные меры для укрепления обороноспособности Союзного государства. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с белорусским коллегой Виктором Хрениным в Москве, передает ТАСС.
"Обстоятельства диктуют необходимость принятия срочных совместных мер по укреплению обороноспособности Союзного государства, повышению боеготовности региональной группировки войск и единой региональной системы ПВО", - сказал министр.
Шойгу также добавил, что российская сторона готова оказывать в этом "любую поддержку белорусским друзьям".
Ранее Министерство обороны Белоруссии прогнозировало усиление давления Запада на Россию и Белоруссию. Это связано с сохранением кризисной ситуации в регионе Восточной Европы, которая продолжит развиваться.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.