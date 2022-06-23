Шойгу обратился с заявлением к России и Белоруссии

Россия и Белоруссия должны срочно принять совместные меры для укрепления обороноспособности Союзного государства. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с белорусским коллегой Виктором Хрениным в Москве, передает ТАСС.

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"Обстоятельства диктуют необходимость принятия срочных совместных мер по укреплению обороноспособности Союзного государства, повышению боеготовности региональной группировки войск и единой региональной системы ПВО", - сказал министр.

Шойгу также добавил, что российская сторона готова оказывать в этом "любую поддержку белорусским друзьям".

Ранее Министерство обороны Белоруссии прогнозировало усиление давления Запада на Россию и Белоруссию. Это связано с сохранением кризисной ситуации в регионе Восточной Европы, которая продолжит развиваться.