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14 минут назад

Шойгу заявил о необходимости срочно укрепить оборону Союзного государства РФ и Белоруссии

Газета.Ruиещё 4

Россия и Белоруссия должны срочно принять совместные меры для укрепления обороноспособности Союзного государства. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с белорусским коллегой Виктором Хрениным в Москве, передает ТАСС.

Шойгу обратился с заявлением к России и Белоруссии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Обстоятельства диктуют необходимость принятия срочных совместных мер по укреплению обороноспособности Союзного государства, повышению боеготовности региональной группировки войск и единой региональной системы ПВО", - сказал министр.

Шойгу также добавил, что российская сторона готова оказывать в этом "любую поддержку белорусским друзьям".

В Минобороны России рассказали о личных потерях среди солдат ВСУ

Ранее Министерство обороны Белоруссии прогнозировало усиление давления Запада на Россию и Белоруссию. Это связано с сохранением кризисной ситуации в регионе Восточной Европы, которая продолжит развиваться.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Армия,Сергей Шойгу,Владимир Путин,Минобороны России,
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