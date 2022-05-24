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Шойгу заявил о сознательном замедлении наступления российских военных на Украине

Наступление российских военных на Украине замедляется сознательно. Об этом во вторник, 24 мая, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

По словам министра, Вооруженные силы России создают гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из окруженных населенных пунктов и объявляют режимы тишины.

«Безусловно, это замедляет темпы наступления, но делается это сознательно, чтобы избежать жертв среди мирного населения», — пояснил он.

Малышева назвала симптомы оспы обезьяны

Доктор медицинских наук, телеведущая Елена Малышева и ее соведущий врач-кардиолог Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале раскрыли симптомы оспы обезьяны. Специалисты назвали температуру, недомогание и сыпь признаками этого заболевания. Выпуск доступен на сайте телеканала.

По словам врачей, оспа обезьян на начальных стадиях проявляется как любая вирусная инфекция.

«Температура, общее недомогание, появляется сыпь — оспенные пузырьки, наполненные жидкостью», — перечислил Гандельман симптомы заболевания.

На Украине рассказали о планах ввести войска в Крым

ТАСС

Глава украинской разведки Кирилл Буданов рассказал о планах Киева ввести войска в Крым. Его цитирует РИА Новости.

По словам Буданова, Вооруженные силы Украины (ВСУ) должны войти на территорию полуострова до конца текущего года «как минимум».

Он также заявил, что переломный момент в российской спецоперации, по его мнению, наступит в августе, когда украинской армии поступит новое западное вооружение.

Россиян предупредили о рисках блокировок счетов в иностранных банках

Зарубежные кредитные организации, предоставляя услуги россиянам, могут попасть под вторичные санкции Запада. Об этом сообщает «Говорит Москва».

Граждане РФ в связи с рестрикциями начали практиковать «карточный туризм», то есть оформлять Visa и MasterCard в Турции, Армении, Узбекистане, Казахстане, Грузии и других государствах.

По словам директора по стратегии инвестиционной компании «ФИНАМ», экономиста Ярослава Кабакова, в будущем иностранные банки могут прийти к установке лимитов для держателей карт из России. Пойдут они на это, чтобы избежать ограничений со стороны стран «Большой семерки».

Соловьев вновь набросился на губернатора Свердловской области

Телеведущий Владимир Соловьев в очередной раз раскритиковал губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева за отсутствие позиции относительно спецоперации РФ на Украине. В своем утреннем эфире «Соловьев LIVE» журналист упрекнул главу региона в том, что тот во время отпуска не поехал оказывать помощь на Донбасс.

«Вот сейчас отпуск у Куйвашева, он поехал в Донбасс оказывать гуманитарную помощь или он боится оказаться в санкционных списках? Или вы считаете, если его рекомендовал президент, то он теперь вне зоны критики, он в домике, что ли? Нет! Никакого домика нет. Он патриот или нет?», — задался вопросом Соловьев.

В Кремле оценили возможность переименовать Курильские острова

Представитель Кремля Дмитрий Песков оценил возможность переименования Курильских островов. Он подчеркнул, что инициативы с мест всегда приветствуются, передает РИА Новости.

Пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина отметил, что подобную идею уже озвучивали в Русском географическом обществе (РГО).

Госдума приняла закон о запрете людям с судимостью работать в такси

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем, заключительном чтении законопроект, запрещающий работать водителями такси и автобусов лицам с судимостью за совершение ряда тяжких и особо тяжких преступлений, а также за преступления средней тяжести.

Документ внес в нижнюю палату парламента кабмин в сентябре прошлого года. Поправки предлагается внести в Трудовой кодекс РФ.

Россиянам назвали причину штрафов на Wildberries за отказ от товара

Президент Национальной ассоциации дистанционной торговли (НАДТ) Александр Иванов в разговоре с «Рамблером» прокомментировал информацию о введении онлайн-магазином Wildberries штрафов за возврат товара.

Это абсолютно правомерно. Если это условия сделки - почему нет? Если мы будем смотреть юридическую сторону, то каждый имеет право, так сказать, придумывать (свои) правила... Понятно, что Wildberries установил штрафы за отказ от товара не от хорошей жизни. Но здесь надо учесть, что во всем, что связанно с логистикой онлайн, самая дорогая, технически сложная и "пьющая кровь" история - это история работы с возвратами. Вернуть непринятый товар, переупаковать его, перештрихкодировать, опять разместить на нужной полке и так далее. Не все это понимают, но это лошадиный труд. Довольно дорогая и сложная история.

Стало известно о подготовке в США исторического соглашения на Ближнем Востоке

Администрация президента США Джо Байдена, в частности его помощник по Ближнему Востоку Бретт Макгерк занимаются подготовкой секретного исторического соглашения между Египтом, Израилем и Саудовской Аравией. Об этом стало известно порталу Axios от американских и израильских источников.

По словам собеседников портала, речь идет о соглашении по двум островам в Красном море — Тирану и Санафиру.

Еще один крупный западный концерн уходит из России

Швейцарский производитель оборудования для гидротехники Sulzer объявил о продаже активов в РФ и уходе с российского рынка, передает РИА «Новости».

«Совет директоров компании Sulzer принял решение начать процесс ухода с российского рынка. Процесс продажи начнется немедленно и последует за объявлением компании Sulzer в начале года о том, что она уже значительно сократила свою деятельность в России», - говорится в сообщении компании.

Венгрия отказалась проводить чемпионат мира по хоккею из-за России

Федерация хоккея Венгрии отозвала совместную со Словенией заявку на проведение чемпионата мира по хоккею 2023 года. Причиной этого стал возможный запрет на участие в турнире сборным России и Белоруссии, рассказал в Twitter журналист телеканала TSN Горд Миллер.

После начала спецоперации на Украине Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила сборные России и Белоруссии всех уровней от матчей под своей эгидой. Это решение затронуло все российские и белорусские команды. Россия также «из соображений безопасности» была лишена права на проведение чемпионата мира, который должен был пройти в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая 2023 года.

Академию Плющенко обманули на 130 млн рублей

Продюсер Яна Рудковская заявила, что строитель объектов для академии фигурного катания «Ангелы Плющенко» Денис Гонтарь похитил у нее 31 млн рублей. Также Telegram-канал Baza сообщил, что Рудковская предъявила претензии к компании «ПСК МЕТ КОН», которая получила 99 млн рублей, но не выполнила условия сделки.