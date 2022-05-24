Шойгу заявил о сознательном замедлении наступления российских военных на Украине

Наступление российских военных на Украине замедляется сознательно. Об этом во вторник, 24 мая, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

По словам министра, Вооруженные силы России создают гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из окруженных населенных пунктов и объявляют режимы тишины.

«Безусловно, это замедляет темпы наступления, но делается это сознательно, чтобы избежать жертв среди мирного населения», — пояснил он.

Шойгу также подчеркнул, что российские войска не наносят удары по гражданской инфраструктуре, в результате которых могут пострадать простые жители. Вместо этого выявленные огневые позиции и военные объекты Вооруженных сил Украины (ВСУ) «поражаются высокоточным оружием», уточнил глава Минобороны.