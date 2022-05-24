"Я очень часто занимаюсь в практике делами о мошенничестве и могу предположить, что потерпевшим будет сложно доказать сам факт передачи указанной суммы денежных средств. Такое мошенничество считается тяжким преступлением, но при наличии грамотной защиты суд может назначить до восьми лет условно. Очень часто преступники понимают, что могут понести наказание, поэтому заранее заключают договоры на выполнение какой-либо деятельности: в случае с Рудковской, скорее всего, был заключен гражданско-правовой договор. И если к Гонтарю придут сотрудники полиции, он скажет: "Я заключил гражданско-правовой договор. Ребята, давайте решать вопрос через суд в гражданском порядке". То есть Гонтарь будет настаивать, чтобы всю эту ситуацию рассматривали в рамках гражданско-правого поля в суде общей юрисдикции в рамках искового заявления. Это автоматически позволяет избежать ответственности по уголовному преступлению. Такие прецеденты встречаются очень часто. Если потом к нему снова придет полиция, он скажет: "Решение суда общей юрисдикции в рамках искового заявления уже имеется. У меня не может быть никакого уголовного преступления". И даже если гражданско-правой договор не был заключен, то в любом случае Гонтарь мог заранее создать видимость законности своей деятельности: например, купить какие-то товары для строительства и т.д. Люди обычно маскируют свою деятельность, чтобы не было заметно явного мошенничества. В таких ситуациях очень часто даже отказывают в возбуждении уголовных дел. При правильной защите Гонтаря и если он заключил гражданско-правовой договор, я уверен, что ему ничего не будет", — отметил Калинов.