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6 минут назад

На Украине рассказали о планах ввести войска в Крым

Lenta.ru

Глава украинской разведки Кирилл Буданов рассказал о планах Киева ввести войска в Крым. Его цитирует РИА Новости.

На Украине рассказали о планах ввести войска в Крым
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Буданова, Вооруженные силы Украины (ВСУ) должны войти на территорию полуострова до конца текущего года «как минимум».

Он также заявил, что переломный момент в российской спецоперации, по его мнению, наступит в августе, когда украинской армии поступит новое западное вооружение.

Ранее издание New York Times предупредило, что «решительная военная победа Украины над Россией», в результате которой она вернет территории, и, в частности, Крым, вошедший в состав России в 2014 году, «не является реалистичной целью». В конечном счете, по мнению автора статьи, украинцам придется «принимать трудные решения».

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При этом власти Украины отказываются идти на уступки перед Россией по Донбассу и Крыму, заявлял министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба. По его словам, до начала российской спецоперации западные страны «изучали то, от чего могла бы отказаться Украина» для заключения соглашения с Москвой. Теперь же, отмечал министр, Запад изменил свой взгляд на этот вопрос.

Армия,Дмитрий Кулеба,
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