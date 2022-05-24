В Кремле оценили возможность переименовать Курильские острова

Представитель Кремля Дмитрий Песков оценил возможность переименования Курильских островов. Он подчеркнул, что инициативы с мест всегда приветствуются, передает РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина отметил, что подобную идею уже озвучивали в Русском географическом обществе (РГО).

«Я хочу вам напомнить давнюю инициативу Русского географического общества, президентом которого является [глава Минобороны Сергей] Шойгу, а попечительский совет которого возглавляет президент Путин. Как раз РГО было инициатором того, чтобы географические названия, когда речь об иностранных по этимологии, все-таки менялись на наши исконно русские», — уточнил Песков, добавив, что подобное предположение организация высказывала уже давно.

Ранее генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин предложил дать новые, русские названия Курильским островам и переименовать их в честь знаменитых кораблей и моряков.

По его словам, в настоящее время используется топонимика, данная не японцами, а айнами, проживавшими на этих территориях. Глава госкорпорации подчеркнул, что острова «пропитаны русской кровью», которая пролилась в ходе русско-японской и Второй мировой войны в 1905 и 1945 годах.