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50 минут назад

В Кремле оценили возможность переименовать Курильские острова

Lenta.ruиещё 10

Представитель Кремля Дмитрий Песков оценил возможность переименования Курильских островов. Он подчеркнул, что инициативы с мест всегда приветствуются, передает РИА Новости.

В Кремле оценили возможность переименовать Курильские острова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина отметил, что подобную идею уже озвучивали в Русском географическом обществе (РГО).

«Я хочу вам напомнить давнюю инициативу Русского географического общества, президентом которого является [глава Минобороны Сергей] Шойгу, а попечительский совет которого возглавляет президент Путин. Как раз РГО было инициатором того, чтобы географические названия, когда речь об иностранных по этимологии, все-таки менялись на наши исконно русские», — уточнил Песков, добавив, что подобное предположение организация высказывала уже давно.

Ранее генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин предложил дать новые, русские названия Курильским островам и переименовать их в честь знаменитых кораблей и моряков.

По его словам, в настоящее время используется топонимика, данная не японцами, а айнами, проживавшими на этих территориях. Глава госкорпорации подчеркнул, что острова «пропитаны русской кровью», которая пролилась в ходе русско-японской и Второй мировой войны в 1905 и 1945 годах.

Рогозин предложил переименовать один из островов в «Варяг» в честь знаменитого крейсера. Второй, по его мнению, должен носить имя «Кореец» в память о канонерской лодке, героически сражавшейся против японского флота.

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