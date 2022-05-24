Соловьев вновь набросился на губернатора Свердловской области

«Вы что, не считаете, что Ельцин Центр постоянно репродуцирует мерзотную либероту? Мне тут говорят, что Соловьев помог осознать уральскую идентичность. Идентичность — это Уралвагонзавод или подонки, воюющие с нашей спецоперацией, которых от буквы Z начинает наизнанку выворачивать? Вы, депутаты городской думы, осудили своего коллегу, который чуть ли не матом посылает тех, кто поддерживает спецоперацию. А сепаратистов, которых у вас там немало, вы осудили?», — обратился к депутатам гордумы с экрана ведущий.