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12 минут назад

Соловьев вновь набросился на губернатора Свердловской области. «Он что, в домике?»

Ura.Ru

Телеведущий Владимир Соловьев в очередной раз раскритиковал губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева за отсутствие позиции относительно спецоперации РФ на Украине. В своем утреннем эфире «Соловьев LIVE» журналист упрекнул главу региона в том, что тот во время отпуска не поехал оказывать помощь на Донбасс.

Соловьев вновь набросился на губернатора Свердловской области
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Вот сейчас отпуск у Куйвашева, он поехал в Донбасс оказывать гуманитарную помощь или он боится оказаться в санкционных списках? Или вы считаете, если его рекомендовал президент, то он теперь вне зоны критики, он в домике, что ли? Нет! Никакого домика нет. Он патриот или нет?», — задался вопросом Соловьев.

В программе Соловьева в очередной раз досталось и Ельцин Центру.

«Вы что, не считаете, что Ельцин Центр постоянно репродуцирует мерзотную либероту? Мне тут говорят, что Соловьев помог осознать уральскую идентичность. Идентичность — это Уралвагонзавод или подонки, воюющие с нашей спецоперацией, которых от буквы Z начинает наизнанку выворачивать? Вы, депутаты городской думы, осудили своего коллегу, который чуть ли не матом посылает тех, кто поддерживает спецоперацию. А сепаратистов, которых у вас там немало, вы осудили?», — обратился к депутатам гордумы с экрана ведущий.

Ранее URA.RU сообщало, что Владимир Соловьев назвал думу Екатеринбурга курятником. Его возмутила неприглядная фотография, которую представитель МИД РФ Мария Захарова сделала и опубликовала во время визита в столицу Урала. Ведущий упрекнул городские власти в нежелании работать и в буквальном смысле закудахтал.

Общество,Мария Захарова,Евгений Куйвашев,Владимир Соловьев,МИД России,Ельцин-центр,Уралвагонзавод,
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