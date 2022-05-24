Госдума приняла закон о запрете людям с судимостью работать в такси

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем, заключительном чтении законопроект, запрещающий работать водителями такси и автобусов лицам с судимостью за совершение ряда тяжких и особо тяжких преступлений, а также за преступления средней тяжести.

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Документ внес в нижнюю палату парламента кабмин в сентябре прошлого года. Поправки предлагается внести в Трудовой кодекс РФ.

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Изначально предполагалось, что запрет работать водителями такси и автобусов будет распространяться на лиц с неснятой или непогашенной судимостью за совершение ряда тяжких и особо тяжких преступлений. Однако ко второму чтению в проект закона была внесена поправка, согласно которой запрет на работу водителями такси коснется также граждан, имеющих судимость за преступления средней тяжести. Авторами поправки выступила группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по транспорту Евгением Москвичевым.

Согласно принятому закону к управлению легковыми такси при осуществлении перевозок пассажиров и багажа не допускаются лица с неснятой или непогашенной судимостью за убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, грабеж, разбой, преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности, "а также преступления против общественной безопасности, против основ конституционного строя и безопасности государства, против мира и безопасности человечества, относящиеся в соответствии с Уголовным кодексом РФ к преступлениям средней тяжести, тяжким и особо тяжким преступлениям".

Трудовые договоры с работниками, которые не представили работодателю справку об отсутствии судимости, подлежат прекращению. Нормы также касаются трудовых договоров с гражданами стран - членов ЕАЭС (Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии). Как отмечали авторы инициативы, вопрос в отношении других иностранцев урегулирован посредством установления запрета на получение разрешения на работу и патента иностранными гражданами, имеющими судимость за совершение преступлений на территории РФ либо за ее пределами.