Пока вы не уснули: газовый альянс против России и остановка Nissana

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Польша решила забрать у посольства РФ базу отдыха

ТАСС

Польские власти намерены отобрать у посольства России базу отдыха под Варшавой, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство РАР.

База отдыха расположена в районе Скубянки на Зегжиньском заливе в 40 километрах от центра Варшавы. С 80-х годов базу арендовало посольство России. Теперь же Государственное лесничество Польши подает иск о передаче объекта российским посольством.

Страна ЕС захотела создать альянс с газовыми конкурентами России

РИА Новости

Премьер-министр Италии Марио Драги предложил создать альянс со странами Северной Африки для диверсификации поставок газа, пишет La Repubblica.

«Война на Украине выявила опасность нашей зависимости от российского газа. Италия с максимальной скоростью двинулась к диверсификации поставок газа и намерена продолжать это делать», - заявил Драги на форуме «На Юг», который проходит в Сорренто.

В ООН попросили Путина открыть Черное море

РИА Новости

Глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли выступил за открытие украинских портов на Черном море для того, чтобы предотвратить глобальную катастрофу. В интервью CNN он также добавил, что просит президента России Владимира Путина пойти на этот шаг.

"Если у вас есть сердце к остальному миру, независимо от того, как вы относитесь к Украине, вам нужно открыть эти порты Миллионы людей во всем мире умрут, потому что эти порты заблокированы", - заявил Бизли.

Зеленский высказался о возможности признания Крыма и Донбасса

РИА Новости

Киев не признает Крым частью России, а также автономию Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), заявил президент Украины Владимир Зеленский. Его слова приводит «Интерфакс».

«Мы никогда не признаем Крым частью РФ. Мы готовы говорить с РФ, что не ко времени решение по Крыму... Идет война, ко времени — человеческие жизни. Давайте отставим этот вопрос, если он болезненный, усложняет процесс переговоров, процесс встречи президентов Украины и России», — высказался он.

Президент Финляндии решил обсудить "изменившуюся ситуацию" с Путиным

Президент Финляндии Саули Ниинисте собирается позвонить Владимиру Путину, чтобы обсудить «изменившуюся ситуацию» в связи с планами страны вступить в НАТО, сообщают финские СМИ со ссылкой на интервью Ниинисте шведскому агентству TT.

Накануне Ниинисте и премьер Финляндии Санна Марин в совместном заявлении выступили за незамедлительное членство страны в НАТО, передает Sputnik Беларусь.

Ожидается, что Финляндия и Швеция подадут заявку на вступление в НАТО в середине следующей недели.

Раскрыта основная версия смерти полковника МВД в своем кабинете

пресс-служба УТ МВД по УрФО

Раскрыта основная версия смерти российского полковника МВД в своем кабинете — предполагается, что это мог быть инфаркт. Данные в пятницу, 13 мая, публикует сайт E1.ru.

По данным издания, начальник одного из отделов транспортной полиции Евгений Рушков в день смерти, 12 мая, неоднократно жаловался на боль в области сердца, говорил про неприятные ощущения в груди. Ехать в больницу или вызывать скорую 52-летний полковник не стал, понадеявшись, что все само пройдет.

Nissan остановит выпуск автомобилей в России на год

Nissan списал убыток по своему бизнесу в России в прогнозе на следующий финансовый год, заканчивающийся 31 марта 2023 года. Об этом заявил глава компании Макото Учида, сообщает Automotive News Europe.

Петербургский завод Nissan приостановил работу с 14 марта «в связи с перебоями поставок комплектующих». Еще до остановки производства, после начала российской военной операции на Украине, в Nissan объявили о приостановке экспорта автомобилей в Россию и попросили японских сотрудников концерна покинуть страну.

Умер экс-защитник «Спартака» Виктор Самохин

spartak.com

Бывший защитник московского футбольного клуба "Спартак" Виктор Самохин умер на 67-м году жизни. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба красно-белых.

Причина смерти Самохина не уточняется. Футбольный клуб выразил глубокие соболезнования родным и близким покойного.

Кремль заявил о выполненном поручении Путина по "Азовстали"

РИА Новости

РФ исходит из приказа президента Владимира Путина в отношении заблокированных на "Азовстали". Об этом журналистам заявил в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя высказывания украинского вице-премьера Ирины Верещук о желании Киева подписать документ по эвакуации с территории завода.

"Мы исходим из слов нашего президента, в которых шла речь о возможности всех гражданских выйти с территории завода и покинуть эту территорию в любом направлении по их выбору, что и было осуществлено", - констатировал представитель Кремля.

Метеорологи предрекли рекордно жаркую пятилетку

ТАСС

Годы с 2022 по 2026-й станут самыми жаркими за весь период метеонаблюдений. Согласно прогнозу Всемирной метеорологической организации (ВМО) и великобританской компании Metoffice, речь идет о средней температуре на планете — один из ближайших пяти лет станет рекордно теплым, побив рекорд 2016 года.