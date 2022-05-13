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1 час назад

Прогноз погоды: метеорологи предрекли рекордно жаркую пятилетку

Елена Прошина

Годы с 2022 по 2026-й станут самыми жаркими за весь период метеонаблюдений. Согласно прогнозу Всемирной метеорологической организации (ВМО) и великобританской компании Metoffice, речь идет о средней температуре на планете — один из ближайших пяти лет станет рекордно теплым, побив рекорд 2016 года.

Метеорологи предрекли рекордно жаркую пятилетку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По прогнозу организаций, в ближайшие пять лет «аномалия температуры в Арктике» по сравнению со средним значением 1991-2020 годов будет более чем в 3 раза превышать среднюю глобальную аномалию. В Северной Европе, в том числе на территории России, в 2022 году ожидается больше снега и дождей, чем обычно. Тенденция сохранится до 2026 года, в том числе и в Северной Сибири.

«Пока мы продолжаем выбрасывать парниковые газы, температура будет расти. Океаны будут нагреваться и закисляться, морской лед и ледники будут таять, уровень моря будет повышаться, а погода станет более экстремальной. Арктическое потепление непропорционально велико, и то, что происходит в Арктике, влияет на всех нас», — заявил генсек ВМО Петтери Таалас.

Над прогнозом вместе с британскими метеорологами работали их коллеги из климатических центров Австралии, Германии, Дании, Испании, Канады, Китая, Норвегии, США, Швеции и Японии. При этом данные Гидрометцентра РФ в общем прогнозе не использовались, при том что он официально входит в число восьми мировых метеорологических центров, признанных ВМО.

Погода,Общество,
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