Метеорологи предрекли рекордно жаркую пятилетку

Годы с 2022 по 2026-й станут самыми жаркими за весь период метеонаблюдений. Согласно прогнозу Всемирной метеорологической организации (ВМО) и великобританской компании Metoffice, речь идет о средней температуре на планете — один из ближайших пяти лет станет рекордно теплым, побив рекорд 2016 года.

По прогнозу организаций, в ближайшие пять лет «аномалия температуры в Арктике» по сравнению со средним значением 1991-2020 годов будет более чем в 3 раза превышать среднюю глобальную аномалию. В Северной Европе, в том числе на территории России, в 2022 году ожидается больше снега и дождей, чем обычно. Тенденция сохранится до 2026 года, в том числе и в Северной Сибири.