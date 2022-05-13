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1 час назад

СМИ: Президент Финляндии планирует позвонить Путину в связи с ситуацией с НАТО

Деловая газета "Взгляд"

Президент Финляндии Саули Ниинисте собирается позвонить Владимиру Путину, чтобы обсудить «изменившуюся ситуацию» в связи с планами страны вступить в НАТО, сообщают финские СМИ со ссылкой на интервью Ниинисте шведскому агентству TT.

Президент Финляндии решил обсудить "изменившуюся ситуацию" с Путиным
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Накануне Ниинисте и премьер Финляндии Санна Марин в совместном заявлении выступили за незамедлительное членство страны в НАТО, передает Sputnik Беларусь.

Ожидается, что Финляндия и Швеция подадут заявку на вступление в НАТО в середине следующей недели.

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО сочли утратой «предохранителя» от конфликта

Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает данные страны потенциальными целями. Российская сторона подчеркивала, что НАТО является врагом нашей страны, а сам альянс также считает Россию врагом.

Газета ВЗГЛЯД писала, какие риски для России несет вступление Финляндии и Шевции в НАТО, и как Москва могла бы парировать растущие угрозы.

В мире,Владимир Путин,НАТО,
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