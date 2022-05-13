В ООН попросили Путина открыть Черное море

Глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли выступил за открытие украинских портов на Черном море для того, чтобы предотвратить глобальную катастрофу. В интервью CNN он также добавил, что просит президента России Владимира Путина пойти на этот шаг.
"Если у вас есть сердце к остальному миру, независимо от того, как вы относитесь к Украине, вам нужно открыть эти порты Миллионы людей во всем мире умрут, потому что эти порты заблокированы", - заявил Бизли.
С точки зрения представителя ООН, Украина обладает жизненно важными запасами сельхозпродукции, в том числе пшеницей, которые необходимы другим мировым государствам.
При этом Бизли подчеркнул, что украинская экономика рухнет, если доступ портам не удастся вернуть в течении 60 дней. Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что в украинских портах блокировано 25 млн тонн зерна.