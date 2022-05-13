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34 минуты назад

В ООН попросили Путина открыть Черное море для вывоза пшеницы с Украины

Газета.Ruиещё 3

Глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли выступил за открытие украинских портов на Черном море для того, чтобы предотвратить глобальную катастрофу. В интервью CNN он также добавил, что просит президента России Владимира Путина пойти на этот шаг.

В ООН попросили Путина открыть Черное море
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Если у вас есть сердце к остальному миру, независимо от того, как вы относитесь к Украине, вам нужно открыть эти порты Миллионы людей во всем мире умрут, потому что эти порты заблокированы", - заявил Бизли.

С точки зрения представителя ООН, Украина обладает жизненно важными запасами сельхозпродукции, в том числе пшеницей, которые необходимы другим мировым государствам.

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При этом Бизли подчеркнул, что украинская экономика рухнет, если доступ портам не удастся вернуть в течении 60 дней. Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что в украинских портах блокировано 25 млн тонн зерна.

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