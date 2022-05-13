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1 час назад

Песков: гражданские могли покинуть территорию "Азовстали" в любом направлении

ТАСС

РФ исходит из приказа президента Владимира Путина в отношении заблокированных на "Азовстали". Об этом журналистам заявил в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя высказывания украинского вице-премьера Ирины Верещук о желании Киева подписать документ по эвакуации с территории завода.

"Мы исходим из слов нашего президента, в которых шла речь о возможности всех гражданских выйти с территории завода и покинуть эту территорию в любом направлении по их выбору, что и было осуществлено", - констатировал представитель Кремля.

"Что касается военных, то было сказано, что они также могут выйти, сложив оружие, к ним будут относиться соответствующим образом, всем раненым будет оказана необходимая медицинская помощь", - напомнил Песков.

"Это слова президента, это команда верховного главнокомандующего, она - то, из чего мы исходим", - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Верещук заявила, что Киев хочет подписать документ о том, как будет проходить эвакуация с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе. По ее словам, начался новый раунд переговоров вокруг дорожной карты по эвакуации, в нем участвует Международный комитет Красного Креста. Верещук также сказала, что посредником в текущем раунде переговоров выступит Турция, а сама эвакуации будет осуществляться в несколько этапов, первый из которых касается тяжелораненых. 7 мая она сообщила, что все мирные жители с территории завода эвакуированы.

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21 апреля Путин на встрече с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу назвал нецелесообразным штурм "Азовстали" и приказал его отменить, поручив военным заблокировать промзону. 4 мая Шойгу сообщил, что остатки украинской военной группировки надежно блокированы по всему периметру "Азовстали", Вооруженные силы России продолжают попытки убедить их сложить оружие и выпустить мирных жителей.

Мариуполь - самый большой город на побережье Азовского моря, один из ключевых центров металлургии Донбасса и крупный морской порт. Бои за него начались 25 февраля. В настоящее время в Мариуполе группировка украинских националистов блокирована на территории комбината "Азовсталь".

Армия,Видео,Ирина Верещук,Сергей Шойгу,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Минобороны России,Международный комитет Красного Креста,НАТО,
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