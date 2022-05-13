Зеленский высказался о возможности признания Крыма и Донбасса

Киев не признает Крым частью России, а также автономию Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), заявил президент Украины Владимир Зеленский. Его слова приводит «Интерфакс».

«Мы никогда не признаем Крым частью РФ. Мы готовы говорить с РФ, что не ко времени решение по Крыму... Идет война, ко времени — человеческие жизни. Давайте отставим этот вопрос, если он болезненный, усложняет процесс переговоров, процесс встречи президентов Украины и России», — высказался он.

По его словам, в ходе российско-украинских переговоров в Турции делегация от Киева предлагала, чтобы вопрос Крыма был урегулирован в течение десяти лет, однако не услышала ответа.

Говоря о возможности признания республик Донбасса, Зеленский заявил, что Украина никогда не признает их автономию.