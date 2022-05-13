Польша решила забрать у посольства РФ базу отдыха

Польские власти намерены отобрать у посольства России базу отдыха под Варшавой, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство РАР.
База отдыха расположена в районе Скубянки на Зегжиньском заливе в 40 километрах от центра Варшавы. С 80-х годов базу арендовало посольство России. Теперь же Государственное лесничество Польши подает иск о передаче объекта российским посольством.
По словам директора лесничества Юзефа Кубицы, организация расторгла договор в одностороннем порядке еще 14 апреля. Такое решение было связано из-за проведения спецоперации на Украине. Однако посольство РФ не согласилось с расторжением договора и обратилось в суд.
По словам посла России в Польше Сергея Андреева, договор аренды подписан до декабря 2024 года. Возможность разрыва договора предусмотрена при нарушении арендатором условий, причем в строго определенных случаях.
«Ни один из этих случаев места не имел. Поэтому мы сказали, что мы с этим не согласны, попросили объяснений. Они в ответ сослались на одну статью польского Гражданского кодекса. Мы с ней ознакомились и написали им, что и эта ссылка не обоснована, поскольку те деяния, о которых речь в этой статье, тоже места не имеют», - рассказал Андреев.
Посол подчеркнул, что законных оснований для расторжения договора аренды не существует. Однако подать в суд на российское посольство – это право польской стороны.
Ранее сообщалось, что польские власти заблокировали счета российского посольства в Варшаве и изъяли российскую недвижимость. Речь идет о здании, где ранее проживали дипломаты РФ. В ответ на эти действия, Россия заблокировала счета посольства Польши в РФ.