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7 минут назад

Пока вы не уснули: Путин о сроках спецоперации на Украине и проблемы с продажей долларов

Елена Прошина

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Путин рассказал о сроках спецоперации на Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что украинская сторона вновь изменила переговорную позицию. Он отметил, что такое поведение украинской стороны мешает дипломатическому разрешению конфликта.

«Такая непоследовательность по принципиальным вопросам создает известные трудности для достижения окончательных договоренностей, приемлемых для всех на переговорном треке. И пока этого не будет, операция будет продолжаться военная до ее полного завершения и решения тех задач, которые были поставлены в начале этой операции», — заявил Путин.

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В России начались проблемы с продажей долларов и евро

Крупные российские экспортеры столкнулись с некоторыми проблемами при продаже валютной выручки. Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на источники на рынке, в ЦБ и правительстве. У компаний, продающих свои товары за евро и доллары, не получается продать их на валютном рынке для выполнения требования Банка России.

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Nokia уходит из России

В первые же дни после 24 февраля в компании стали осознавать, что оставаться в России не представляется возможным, указано в пресс-релизе. За это время Nokia приостановила поставки в России, свернула новые проекты и стала выводить из страны проекты по разработке.

«Теперь мы можем объявить об уходе с российского рынка. Нашим приоритетом в этой ситуации остается безопасность и благополучие наших сотрудников», - указала компания.

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На Западе раскритиковали канцлера Австрии

Западные аналитики раскритиковали канцлера Австрии Карла Нехаммера за его встречу с президентом России Владимиром Путиным на фоне спецоперации на Украине. Об этом сообщает New York Times (NYT).

Аналитики обратили внимание на то, что Австрия не является членом НАТО, однако входит в Европейский союз (ЕС). По их мнению, переговоры с лидером страны из ЕС только на руку Путину — это показывает, что усилия США и союзников по Североатлантическому альянсу в конце концов не увенчаются успехом.

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"Сбербанк онлайн" удалили из App Store

Приложение "Сбербанк онлайн" стало недоступно для скачивания и обновления в магазине App Store на платформе iOS. Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Из-за введенных санкций мобильное приложение "Сбербанк онлайн" на платформе iOS недоступно для скачивания и обновления в магазине App Store", - говорится в сообщении.

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Райкина уволили из его Театральной школы

Ректор Анатолий Полянкин снял актера Константина Райкина с должности художественного руководителя Высшей школы сценических искусств (Театральной школы Константина Райкина). Об этом пишет журнал «Театр».

По данным Студенческого совета ВШСИ, Райкин был освобожден от должности с 12 апреля.

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Владимира Кара-Мурзу арестовали на 15 суток

Хамовнический суд Москвы назначил 15 суток административного ареста общественному деятелю Владимиру Кара-Мурзе, признав его виновным в неповиновении сотрудникам полиции, которые задержали его накануне во дворе его дома.

"Хамовнический районный суд рассмотрел административный материал в отношении общественного деятеля Владимира Кара-Мурзы, обвиняемого в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ. Ему назначено административное наказание в виде ареста на 15 суток", - сказали в суде.

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Россиян предупредили о росте заболеваемости COVID в начале лета

Рост заболеваемости коронавирусом в России может начать наблюдаться в конце мая-начале июня. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в интервью каналу «Россия 24», передает «Коммерсант».

По его словам, в настоящее время число зараженных в стране сокращается, однако в медицинских организациях наблюдаются до 200 тысяч пациентов с COVID-19. Министр не исключил того, что данная волна будет сильнее предыдущей. Глава Минздрава указал на очередной подъем заболеваемости в ряде стран Европы, а также в Китае.

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Ле Пен: «Я не «троянский конь» Путина

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен объяснила свою позицию по поводу антироссийских санкций, подчеркнув, что не является «троянским конем» российского лидера Владимира Путина. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Ле Пен, она не выступает за отмену санкций против России, однако считает, что часть из них негативно влияет на французскую экономику.

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В ПФР назвали условие для досрочного выхода на пенсию

При наличии определенного стажа россияне могут выйти на пенсию досрочно. Так, мужчины получают такую возможность при стаже в 42 года, женщины - после 37 лет, напомнили в отделении Пенсионного фонда России по Ивановской области.

При этом важно помнить, что обязательным условием досрочного выхода на пенсию является возраст человека. Мужчины могут воспользоваться этим правом при достижении 60 лет, женщины - 55 лет.

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В мире,Карл Нехаммер,Михаил Мурашко,Анатолий Полянкин,Константин Райкин,Владимир Путин,Банк России,Коммерсант,НАТО,Пенсионный фонд РФ,Сбербанк России,ЕС,
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