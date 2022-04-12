Путин рассказал о сроках спецоперации на Украине

«Такая непоследовательность по принципиальным вопросам создает известные трудности для достижения окончательных договоренностей, приемлемых для всех на переговорном треке. И пока этого не будет, операция будет продолжаться военная до ее полного завершения и решения тех задач, которые были поставлены в начале этой операции», — заявил Путин.