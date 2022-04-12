Путин рассказал о сроках спецоперации на Украине

Президент России Владимир Путин, в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко на космодроме «Восточный», заявил, что украинская сторона вновь изменила переговорную позицию, сообщает ТАСС.
«Правда, мне сказали, что вчера вечером украинская сторона опять что-то изменила. Я пока этих изменений не знаю», — заявил Путин.
Он отметил, что такое поведение украинской стороны мешает дипломатическому разрешению конфликта.
«Такая непоследовательность по принципиальным вопросам создает известные трудности для достижения окончательных договоренностей, приемлемых для всех на переговорном треке. И пока этого не будет, операция будет продолжаться военная до ее полного завершения и решения тех задач, которые были поставлены в начале этой операции», — заявил Путин.