Россиян предупредили о росте заболеваемости COVID в начале лета

Рост заболеваемости коронавирусом в России может начать наблюдаться в конце мая-начале июня. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в интервью каналу «Россия 24», передает «Коммерсант».
По его словам, в настоящее время число зараженных в стране сокращается, однако в медицинских организациях наблюдаются до 200 тысяч пациентов с COVID-19. Министр не исключил того, что данная волна будет сильнее предыдущей. Глава Минздрава указал на очередной подъем заболеваемости в ряде стран Европы, а также в Китае.
«Три с половиной месяца этого года, они уже показали, что фактически идем по примерно такому же пути, как и в 2021 году. Единственное, что все волны (заболеваемости.— "Ъ"), которые были до сегодняшнего дня, каждая из них была сильнее и мощнее по сравнению с предыдущей»,— подчеркнул Мурашко.
В Роспотребнадзоре заявили, что в стране более 96% случаев коронавируса приходятся на омикрон, 1,5% — на дельту.
Ранее на прошлой неделе сообщалось, что уровень иммунитета российских граждан к коронавирусу сократился с 48% до 46,5%. Согласно данным Роспотребнадзора, средний показателей заболеваемости COVID-19 превышен в 46 российских регионах. В апреле в России зарегистрировали и выпустили в гражданский оборот назальную вакцину, которая может получить название «Спутник Н».