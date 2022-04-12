Россиян предупредили о росте заболеваемости COVID в начале лета

«Три с половиной месяца этого года, они уже показали, что фактически идем по примерно такому же пути, как и в 2021 году. Единственное, что все волны (заболеваемости.— "Ъ"), которые были до сегодняшнего дня, каждая из них была сильнее и мощнее по сравнению с предыдущей»,— подчеркнул Мурашко.