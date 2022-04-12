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31 минуту назад

Владимира Кара-Мурзу арестовали на 15 суток за неповиновение сотрудникам полиции

ТАССиещё 7

Хамовнический суд Москвы назначил 15 суток административного ареста общественному деятелю Владимиру Кара-Мурзе, признав его виновным в неповиновении сотрудникам полиции, которые задержали его накануне во дворе его дома. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

В Москве арестовали политика Кара-Мурзу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Хамовнический районный суд рассмотрел административный материал в отношении общественного деятеля Владимира Кара-Мурзы, обвиняемого в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ. Ему назначено административное наказание в виде ареста на 15 суток", - сказали в суде.

Постановление суда не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке в установленные законом сроки.

Как следует из протокола об административном правонарушении, "при виде сотрудников полиции Кара-Мурза повел себя неадекватно, изменив траекторию движения, ускорил шаг и на требование остановиться попытался скрыться".

"При задержании оказал активное сопротивление, отказавшись предоставлять документы, удостоверяющие личность и проследовать в служебный автотранспорт", - следует из материалов дела, с которыми ознакомился ТАСС.

Ранее сообщалось, что сотрудники МВД, задержавшие накануне в Москве и доставившие в отдел полиции общественного деятеля, составили в отношении него административный протокол о неповиновении и оставили задержанного на ночь до рассмотрения дела в суде.

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