Ле Пен: «Я не «троянский конь» Путина

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен объяснила свою позицию по поводу антироссийских санкций, подчеркнув, что не является «троянским конем» российского лидера Владимира Путина. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Ле Пен, она не выступает за отмену санкций против России, однако считает, что часть из них негативно влияет на французскую экономику.

«Я не являюсь ничьим «троянским конем». Я выступаю против тех санкций, которые касаются энергетического сектора, так как не хочу, чтобы французы сталкивались с негативными последствиями», - пояснила Ле Пен в эфире радиостанции France Inter.

10 апреля во Франции прошел первый тур президентских выборов. По итогам подсчета голосов избирателей, действующий президент Франции Эммануэль Макрон набрал 27,84%, а лидер правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен - 23,15%. Второй тур назначен на 24 апреля.