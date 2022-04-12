Западные аналитики раскритиковали канцлера Австрии Карла Нехаммера за его встречу с президентом России Владимиром Путиным на фоне спецоперации на Украине. Об этом сообщает New York Times (NYT).

Аналитики обратили внимание на то, что Австрия не является членом НАТО, однако входит в Европейский союз (ЕС). По их мнению, переговоры с лидером страны из ЕС только на руку Путину — это показывает, что усилия США и союзников по Североатлантическому альянсу в конце концов не увенчаются успехом.

Помимо этого, авторы статьи указали, что с самого начала военной спецоперации 24 февраля Путин преследовал цель показать Вашингтону, который покровительствует Киеву, что Москва еще имеет влияние на Украину.

Встреча Путина и Нехаммера состоялась в Москве 11 апреля и продлилась 1 час 15 минут. Как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, главной темой встречи лидеров России и Австрии стала ситуация на Украине и экспорт российского газа в Австрию. Он отметил, что переговоры велись в закрытом режиме, без участия журналистов и без пресс-конференции.

Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков заявил, что встреча Владимира Путина и канцлера Австрии Карла Нехаммера длилась относительно недолго, сообщает РИА «Новости».

«Беседа была непродолжительная. Непродолжительная по меркам, так сказать, последнего времени», — сказал он.

Песков добавил, что не знаком с итогами переговоров и не может рассказать каких-либо конкретных деталей.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что передал ему информацию о желании президента Украины Владимира Зеленского провести с ним личные переговоры.

"Я ему также указал, что президент Зеленский хочет с ним прямого контакта, чтобы вести переговоры. Но на это не последовало значительной реакции". - сказал Нехаммер на брифинге для австрийских журналистов по итогам переговоров с Путиным в Москве.

Нехаммер стал первым главой правительства страны - члена Евросоюза, который провел переговоры с российским лидером после начала военной спецоперации на Украине. До этого канцлер Австрии провел переговоры в Киеве с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Нехаммер, согласно распространенному заявлению ведомства канцлера сразу после встречи с Путиным, хотел добиться своей поездкой в Москву три важнейшие гуманитарные цели в связи с ожидаемым ожесточением боев на востоке Украины: немедленное прекращение боевых действий, необходимость гуманитарных коридоров для эвакуации раненых и уязвимых групп населения, гуманитарный доступ Международного комитета Красного Креста и других гуманитарных организаций.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что беседовал с российским лидером за длинным столом и с помощью переводчика, несмотря на знание главой государства немецкого языка.

"Это был разговор с переводом на русский. <...> Официальная часть была полностью с переводом, - сказал Нехаммер, отвечая на вопросы австрийских журналистов по видеосвязи из Москвы. - Стол был, возможно, не таким длинным, как в Кремле, но он был длинным".

Канцлер Австрии Карл Нехаммер по итогам переговоров в Москве с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что российский лидер намерен "решить" вопрос Донбасса, несмотря на санкции.

"Он [Путин] ясно подтвердил, что санкции являются жесткими для Российской Федерации, но ситуация в Донбассе для него должна быть, так сказать, решена даже с санкциями, пусть они и ощутимы", - отметил Нехаммер, отвечая на вопросы австрийских журналистов по видеосвязи из Москвы.

Оценка президента России Владимира Путина о российской военной операции и ее последствиях для Украины отличается от позиции Европейского союза. Об этом сообщил в понедельник канцлер Австрии Карл Нехаммер после переговоров с Путиным в Москве. Австрийская сторона сообщила, что встреча продлилась 75 минут.

"У президента Российской Федерации совершенно другая оценка, чем у нас, чем у глав правительств ЕС. Для меня было важно, глядя ему в глаза, указать на ужасы войны, страдания, которые я видел сам, военные преступления в Буче и других деревнях на Украине", - сказал Нехаммер, отвечая на вопросы австрийских журналистов по видеосвязи из Москвы.

Канцлер Австрии заявил Путину о необходимости проведения международного расследования военных преступлений. "Между нами на эту тему была жесткая конфронтация, потому что президент приписывает международному сообществу пристрастное отношение", - утверждал Нехаммер.

По словам австрийского канцлера, российская сторона называет события на Украине "военной операцией", а ЕС - "войной".

Австрийский канцлер Карл Нехаммер провёл переговоры с президентом России Владимиром Путиным о ситуации на Украине, которые продлились 90 минут. Политик заявил, что беседа не произвела на него «оптимистичное впечатление», она была «открытой и жёсткой». Нехаммер добавил, что Россия должна быть привлечена к ответственности за события в Буче, пишет Welt.

Переговоры с президентом Путиным были очень прямыми, открытыми и жёсткими. В целом у меня нет оптимистического впечатления, которое я могу дать вам из этого разговора с президентом Путиным, — заявил Нехаммер.

Переговоры Путина с канцлером Австрии проходили в резиденции президента РФ в Ново-Огарёво. Эта была их первая встреча с момента вступления Нехаммера в должность канцлера.

Глава австрийского МИД Александер Шалленберг ранее сообщил, что поездка Нехаммера в Россию могла бы способствовать завершению кризиса на Украине. По его словам, Вена «хочет использовать все возможности».

В начале апреля иностранные СМИ распространили снимки и видео из Бучи с погибшими мирными гражданами. В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные материалы, якобы свидетельствующие о преступлениях российских военнослужащих, являются провокацией.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил в понедельник, что переговорный процесс между российскими и украинскими представителями в Стамбуле необходимо поддержать для прекращения боевых действий на Украине.

"Было важно понять, что российский президент по-прежнему обладает доверием к переговорам в Стамбуле. Я считаю, что этот процесс надо поддерживать дальше", - сказал Нехаммер на брифинге для австрийских журналистов по итогам переговоров с Путиным в Москве.

Нехаммер стал первым главой правительства страны - члена Евросоюза, который провел переговоры с российским лидером после начала военной спецоперации на Украине. До этого канцлер Австрии провел переговоры в Киеве с украинским президентом Владимиром Зеленским.

По словам Нехаммера, переговоры в Турции - это в настоящий единственный формат, в котором российская и украинская стороны ведут прямой диалог.

"Это единственный формат, при котором можно добиться прогресса на мирных переговорах, но они забуксовали", - констатировал австрийский канцлер.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер после переговоров в Москве с президентом России Владимиром Путиным заявил, что беседа была очень жесткой и открытой. Об этом со ссылкой на главу правительства сообщило в понедельник Австрийское агентство печати.

Как говорится в заявлении Нехаммера, "это не было дружественным визитом".

"Моим важнейшим посланием Путину являлось то, что эта война должна наконец завершиться, поскольку в войне проигравшие есть с обеих сторон", - отметил он.

Канцлер выразил мнение, что лица, причастные к "тяжким военным преступлениям в [украинском городе] Буче и других местах", должны быть привлечены к ответственности.

"Я также четко заявил президенту Путину, что санкции против России сохранятся и будут ужесточаться до тех пор, пока на Украине умирают люди", - добавил Нехаммер.

В США прокомментировали встречу президента России Владимира Путина и канцлера Австрии Карла Нехаммера. Как заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки, Вашингтон поддерживает дипломатические усилия по урегулированию ситуации вокруг Украины, передает РИА Новости.

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«Мы поддерживаем все усилия в контексте дипломатии. Всех, кто говорит или встречается, как бы они ни были вовлечены, с президентом Путиным, а также и Украиной», — указала пресс-секретарь американской администрации.