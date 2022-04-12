Райкина уволили из его Театральной школы

Ректор Анатолий Полянкин снял актера Константина Райкина с должности художественного руководителя Высшей школы сценических искусств (Театральной школы Константина Райкина). Об этом пишет журнал «Театр».

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По данным Студенческого совета ВШСИ, Райкин был освобожден от должности с 12 апреля.

«Мы считаем это решение неприемлемым и идущим вразрез с интересами студентов. Мы призываем Рособрнадзор обратить внимание на эту ситуацию и не допустить разрушения уникального образовательного учреждения», - говорится в заявлении Студенческого совета театральной школы.

При этом издание привело слова одной из студенток ВШСИ Алины Гумировой, которая назвала девизом семестра слова - «я боюсь».

«Я учусь в театральной школе Константина Райкина! И только так я буду называть этот вуз. Уже несколько недель я испытываю жуткую тревогу», - констатировала она.