Райкина уволили из его Театральной школы

Ректор Анатолий Полянкин снял актера Константина Райкина с должности художественного руководителя Высшей школы сценических искусств (Театральной школы Константина Райкина). Об этом пишет журнал «Театр».
По данным Студенческого совета ВШСИ, Райкин был освобожден от должности с 12 апреля.
«Мы считаем это решение неприемлемым и идущим вразрез с интересами студентов. Мы призываем Рособрнадзор обратить внимание на эту ситуацию и не допустить разрушения уникального образовательного учреждения», - говорится в заявлении Студенческого совета театральной школы.
При этом издание привело слова одной из студенток ВШСИ Алины Гумировой, которая назвала девизом семестра слова - «я боюсь».
«Я учусь в театральной школе Константина Райкина! И только так я буду называть этот вуз. Уже несколько недель я испытываю жуткую тревогу», - констатировала она.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что актер и худрук «Сатарикона» Константин Райкин обвинил своего партнера, театрального деятеля Анатолия Полянкина в краже зданий «Райкин-центра» и «Высшей школы сценических искусств». До этого здания принадлежали «Фонду поддержки и развития культуры имени А.И. Райкина».