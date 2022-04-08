Пока вы не уснули: срок окончания спецоперации на Украине и неожиданное решение ЦБ

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Фото: ТАСС ТАСС

Кремль высказался о сроках завершения спецоперации на Украине

Россия планирует завершить спецоперацию на Украине в обозримом будущем, выразил на это надежду представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Таким образом он пояснил свои слова в интервью британскому телеканалу Sky News. Тогда пресс-секретарь российского лидера сказал, что Россия надеется, что «в ближайшие дни, в обозримом будущем, операция достигнет своих целей» либо завершится переговорами. В ответ на вопрос журналистов в пятницу, правда ли счет может идти на дни, Песков заявил: «Речь идет об обозримом будущем».

На похоронах Жириновского исполнили его мечту

В Колонном зале Дома союзов началось прощание с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским. Рядом с гробом на бархатных подушечках алого цвета поместили его ордена, как и предсказал при жизни политик.

О том, как должны будут пройти похороны, Жириновский в 2013 году подробно рассказал ведущей телеканала «Дождь» (организация включена Минюстом в список иноагентов) (включен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) Татьяне Арно.

«Ну, я предполагаю, что панихида будет в Колонном зале, при большевиках там проводилось. Большой портрет мой в черной рамке. На лафете гроб пронесут до университета, старое здание. Чтобы не мешать движению, народ чтобы не бунтовал. Там уже на автомобили — и на Новодевичье кладбище. И поминки в самом большом ресторане для всего народа нашего, а на подушечках ордена», — пояснил он.

Центробанк резко снизил ключевую ставку

Совет директоров Банка России решил понизить ключевую ставку с 11 апреля на 300 б.п., до 17,00% годовых. Это следует из пресс-релиза регулятора.

«Внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. Риски для финансовой стабильности сохраняются, но на сегодняшний день перестали нарастать, в том числе благодаря принятым мерам по контролю за движением капитала. Наблюдается устойчивый приток средств на срочные депозиты», - подчеркнул Центробанк.

«На нас вылили столько грязи». Украинские шахматистки отказались идти против России

В наши дни, кажется, весь мир западного спорта объединился против российских атлетов. По пальцам одной руки можно пересчитать те виды, где наши спортсмены ещё могут выступать. И крайне редко встречаются высказывания за спортивную справедливость среди представителей западных стран. Каждое из них воспринимается даже с некоторым удивлением.

Что уж говорить, когда не против России высказываются спортсмены на Украине. Такая позиция там не в почёте, и нужно быть как минимум человеком смелым, чтобы её высказывать. Но смелые люди всё же есть.

Титулованные шахматистки Анна и Мария Музычук отказались подписывать открытое письмо федерации шахмат Львовской области президенту федерации шахмат страны с просьбой потребовать у ФИДЕ отстранения всех российских и белорусских игроков от международных турниров под эгидой организации.

ДНР: ВСУ нанесли удар ракетой «Точка-У» по Краматорску

Штаб территориальной обороны ДНР заявил, что украинские войска нанесли удар ракетой «Точка-У» по Краматорску. Как сообщает РИА Новости, ракетный удар прошелся по району железнодорожного вокзала, где проходит эвакуация населения.

Обломки ракеты ТРК «Точка-У» упали в непосредственной близости с вокзалом. В штабе подчеркнули, что это устаревший ракетный комплекс, который не используется армиями РФ, ДНР и ЛНР, но стоит на вооружении украинских формирований.

В особняке Чубайса нашли 20 комнат, бассейн, кинотеатр и огромный гараж

Журналисты раскрыли подробности обустройства особняка бывшего специального представителя президента России по вопросам устойчивого развития Анатолия Чубайса в Одинцовском районе Московской области. Об этом пишет KP.RU.

Речь идет о доме в подмосковной деревне Переделки, через дорогу от знаменитого поселка писателей Переделкино. Площадь двух объединенных участков резиденции, как выяснили авторы материала, составляет 1,56 гектара: на территории, в частности, расположена основная жилая постройка (2,7 тысячи квадратных метров), гостевой дом (736 квадратных метров), дом охраны (585) и гараж (374).

В украинских беженцах обнаружили угрозу для Европы

В Европе из-за наплыва украинских беженцев может произойти раскол. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на журналиста из Германии Кристофа Херстела.

Он напомнил, что Германия уже приняла более 300 тысяч беженцев из Украины, отметив при этом, что с некоторыми из них возникают проблемы. Херстел рассказал, что, например, в Дании нарушившим закон беженцам будет отказано в убежище.

По словам журналиста, выходцы из Украины уже давно угрожают русским, а дальнейшее распространение таких украинских идей может привести к масштабному конфликту в Европе.

Глава Еврокомиссии отправилась в Киев на поезде из Польши

ЕРА

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ночь на пятницу, 8 апреля, отправилась на поезде в Киев из польского Пшемысля, расположенного примерно в 13 километрах от границы с Украиной, пишут СМИ.

Фон дер Ляйен прибудет в Киев в составе делегации с участием верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, премьер-министра Словакии Эдуарда Хегера и ряда европарламентариев, пишет Deutsche Welle (внесено в список СМИ-иноагентов) со ссылкой на dpa.

Уточняется, что у главы ЕК запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. DW отмечает, что фон дер Ляйен станет первым высокопоставленным европейским политиком, который посетит Киев после событий в Буче. В середине марта сообщалось, что в Киеве прошла встреча Зеленского с главами правительств Польши, Чехии и Словении.

В Ленинградской области потерпел крушение военный самолет

В Ленинградской области потерпел крушение двухместный сверхзвуковой высотный всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия МиГ-31, сообщает «Фонтанка.ру».

Сообщение, что самолет упал в районе поселка Торковичи, поступило около часа дня.