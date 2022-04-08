Кремль высказался о сроках завершения спецоперации на Украине

Россия планирует завершить спецоперацию на Украине в обозримом будущем, выразил на это надежду представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

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Таким образом он пояснил свои слова в интервью британскому телеканалу Sky News. Тогда пресс-секретарь российского лидера сказал, что Россия надеется, что «в ближайшие дни, в обозримом будущем, операция достигнет своих целей» либо завершится переговорами. В ответ на вопрос журналистов в пятницу, правда ли счет может идти на дни, Песков заявил: «Речь идет об обозримом будущем».

7 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что Москва намерена продолжать переговоры с Украиной, несмотря на провокации со стороны Киева. Министр заверил, что российская делегация будет продвигать свой проект мирного соглашения, в котором четко обозначены ключевые требования.