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1 час назад

Кремль понадеялся на завершение спецоперации на Украине в обозримом будущем

Lenta.ru

Россия планирует завершить спецоперацию на Украине в обозримом будущем, выразил на это надежду представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Кремль высказался о сроках завершения спецоперации на Украине
Фото: ТАССТАСС

Таким образом он пояснил свои слова в интервью британскому телеканалу Sky News. Тогда пресс-секретарь российского лидера сказал, что Россия надеется, что «в ближайшие дни, в обозримом будущем, операция достигнет своих целей» либо завершится переговорами. В ответ на вопрос журналистов в пятницу, правда ли счет может идти на дни, Песков заявил: «Речь идет об обозримом будущем».

7 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что Москва намерена продолжать переговоры с Украиной, несмотря на провокации со стороны Киева. Министр заверил, что российская делегация будет продвигать свой проект мирного соглашения, в котором четко обозначены ключевые требования.

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Ранее 6 апреля пресс-секретарь российского лидера заявил, что Москва заинтересована в согласии президента Украины Владимира Зеленского на выдвинутые на переговорах условия. По его словам, именно от них зависит окончание специальной операции. Песков также заметил, что отвод российских сил из Киевской области стал жестом доброй воли.

Армия,Владимир Зеленский,Дмитрий Песков,Сергей Лавров,
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