Сообщение, что самолет упал в районе поселка Торковичи, поступило около часа дня.

«Очевидцы сообщали о том, что вблизи предполагаемого места падения заметен столб черного дыма и видели парашютистов. Данные о судьбе экипажа уточняются», — пишет газета.

В марте в ходе этапа летно-тактических учений в Бурятии экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ Центрального военного округа (ЦВО) на сверхзвуковой скорости уничтожили цели, которые имитировали ракеты и самолеты.