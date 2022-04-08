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1 час назад

В Ленинградской области потерпел крушение МиГ-31

Lenta.ruиещё 3

В Ленинградской области потерпел крушение двухместный сверхзвуковой высотный всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия МиГ-31, сообщает «Фонтанка.ру».

Сообщение, что самолет упал в районе поселка Торковичи, поступило около часа дня.

«Очевидцы сообщали о том, что вблизи предполагаемого места падения заметен столб черного дыма и видели парашютистов. Данные о судьбе экипажа уточняются», — пишет газета.

На место происшествия выехали сотрудники чрезвычайных служб.

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В марте в ходе этапа летно-тактических учений в Бурятии экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ Центрального военного округа (ЦВО) на сверхзвуковой скорости уничтожили цели, которые имитировали ракеты и самолеты.

Происшествия,Видео,Следственный комитет,
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