В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 76.25EUR 83.29
Войти в почту
39 минут назад

В Германии предрекли раскол Европы из-за наплыва украинских беженцев

Национальная Служба Новостей

В Европе из-за наплыва украинских беженцев может произойти раскол. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на журналиста из Германии Кристофа Херстела.

В украинских беженцах обнаружили угрозу для Европы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он напомнил, что Германия уже приняла более 300 тысяч беженцев из Украины, отметив при этом, что с некоторыми из них возникают проблемы. Херстел рассказал, что, например, в Дании нарушившим закон беженцам будет отказано в убежище.

По словам журналиста, выходцы из Украины уже давно угрожают русским, а дальнейшее распространение таких украинских идей может привести к масштабному конфликту в Европе.

Он добавил, что многих беженцев не устраивают отношения России и Германии, а некоторые из них даже «показывают неуважение к русской культуре и не хотят видеть ее в Европе». Херстел подчеркнул, что правоохранители предпринимают меры против актов агрессии в отношении русских.

В мире,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители