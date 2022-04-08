В украинских беженцах обнаружили угрозу для Европы

В Европе из-за наплыва украинских беженцев может произойти раскол. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на журналиста из Германии Кристофа Херстела.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Он напомнил, что Германия уже приняла более 300 тысяч беженцев из Украины, отметив при этом, что с некоторыми из них возникают проблемы. Херстел рассказал, что, например, в Дании нарушившим закон беженцам будет отказано в убежище.

По словам журналиста, выходцы из Украины уже давно угрожают русским, а дальнейшее распространение таких украинских идей может привести к масштабному конфликту в Европе.