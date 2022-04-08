В Колонном зале Дома союзов началось прощание с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским. Рядом с гробом на бархатных подушечках алого цвета поместили его ордена, как и предсказал при жизни политик.
О том, как должны будут пройти похороны, Жириновский в 2013 году подробно рассказал ведущей телеканала «Дождь» (организация включена Минюстом в список иноагентов) (включен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) Татьяне Арно.
«Ну, я предполагаю, что панихида будет в Колонном зале, при большевиках там проводилось. Большой портрет мой в черной рамке. На лафете гроб пронесут до университета, старое здание. Чтобы не мешать движению, народ чтобы не бунтовал. Там уже на автомобили — и на Новодевичье кладбище. И поминки в самом большом ресторане для всего народа нашего, а на подушечках ордена», — пояснил он.
Владимир Жириновский — полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». В день своего 75-летия лидер ЛДПР получил орден «За заслуги перед Отечеством» I степени. Владимир Путин наградил его за «вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность».
Ранее политик был удостоен орденов «За заслуги перед Отечеством» IV, III и II степеней (2006, 2011 и 2016 годы).
Среди других наград Жириновского — орден Почета, орден Александра Невского.
О смерти политика 6 апреля во время планерного заседания объявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Владимира Жириновского госпитализировали с коронавирусом в Центральную клиническую больницу Москвы 2 февраля. В конце марта сообщалось, что у политика наступил септический шок и отказало легкое. На фоне ухудшения состояния Жириновского Telegram-канал Mash сообщил о его смерти 25 марта, однако позже эту информацию опровергли.