ДНР: ВСУ нанесли удар ракетой «Точка-У» по Краматорску

Штаб территориальной обороны ДНР заявил, что украинские войска нанесли удар ракетой «Точка-У» по Краматорску. Как сообщает РИА Новости, ракетный удар прошелся по району железнодорожного вокзала, где проходит эвакуация населения.

Обломки ракеты ТРК «Точка-У» упали в непосредственной близости с вокзалом. В штабе подчеркнули, что это устаревший ракетный комплекс, который не используется армиями РФ, ДНР и ЛНР, но стоит на вооружении украинских формирований.

Напомним, что 14 марта в Донецка возле дома правительства сбили украинскую ракету «Точка-У». В результате происшествия, которое впоследствии РФ и ДНР охарактеризовала как акт террора и военное преступление, погибли 20 человек, в том числе ребенок.