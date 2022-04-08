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8 апреля

ДНР: ВСУ нанесли удар ракетой «Точка-У» по Краматорску

Елена Прошина

Штаб территориальной обороны ДНР заявил, что украинские войска нанесли удар ракетой «Точка-У» по Краматорску. Как сообщает РИА Новости, ракетный удар прошелся по району железнодорожного вокзала, где проходит эвакуация населения.

Обломки ракеты ТРК «Точка-У» упали в непосредственной близости с вокзалом. В штабе подчеркнули, что это устаревший ракетный комплекс, который не используется армиями РФ, ДНР и ЛНР, но стоит на вооружении украинских формирований.

Напомним, что 14 марта в Донецка возле дома правительства сбили украинскую ракету «Точка-У». В результате происшествия, которое впоследствии РФ и ДНР охарактеризовала как акт террора и военное преступление, погибли 20 человек, в том числе ребенок.

Минобороны показало удары ракетами «Оникс» по объектам ВСУ

24 февраля президент России объявил о начале военной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства назвал ее целью защиту людей, «которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Армия,Видео,Киевский вокзал,
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