Глава Еврокомиссии отправилась в Киев на поезде из Польши

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ночь на пятницу, 8 апреля, отправилась на поезде в Киев из польского Пшемысля, расположенного примерно в 13 километрах от границы с Украиной, пишут СМИ.

Фото: EPA EPA

Фон дер Ляйен прибудет в Киев в составе делегации с участием верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, премьер-министра Словакии Эдуарда Хегера и ряда европарламентариев, пишет Deutsche Welle (внесено в список СМИ-иноагентов) со ссылкой на dpa.

Уточняется, что у главы ЕК запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. DW отмечает, что фон дер Ляйен станет первым высокопоставленным европейским политиком, который посетит Киев после событий в Буче. В середине марта сообщалось, что в Киеве прошла встреча Зеленского с главами правительств Польши, Чехии и Словении.