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52 минуты назад

Глава Еврокомиссии отправилась в Киев на поезде из Польши

Деловая газета "Взгляд"иещё 3

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ночь на пятницу, 8 апреля, отправилась на поезде в Киев из польского Пшемысля, расположенного примерно в 13 километрах от границы с Украиной, пишут СМИ.

Глава Еврокомиссии отправилась в Киев на поезде из Польши
Фото: EPAEPA

Фон дер Ляйен прибудет в Киев в составе делегации с участием верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, премьер-министра Словакии Эдуарда Хегера и ряда европарламентариев, пишет Deutsche Welle (внесено в список СМИ-иноагентов) со ссылкой на dpa.

Уточняется, что у главы ЕК запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. DW отмечает, что фон дер Ляйен станет первым высокопоставленным европейским политиком, который посетит Киев после событий в Буче. В середине марта сообщалось, что в Киеве прошла встреча Зеленского с главами правительств Польши, Чехии и Словении.

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Ранее страны Евросоюза согласовали пятый пакет санкций против России, в рамках которого, как сообщала Урсула фон дер Ляйен, ЕС запретит импорт российского угля.

В мире,Владимир Зеленский,Еврокомиссия,ЕС,
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