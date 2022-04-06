Пока вы не уснули: приказ Путина и обращение Китая к США

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Песков объяснил отвод войск РФ из Киевской области

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал отвод войск РФ из Киевской области жестом доброй воли для создания благоприятных условий для переговоров.

«Чтобы создать благоприятные условия для переговоров, мы хотели сделать жесть доброй воли. Мы можем принять серьезные решения во время переговоров, поэтому президент Владимир Путин дал приказ нашим войскам уйти из региона», - сказал Песков в интервью LCI.

Умер Владимир Жириновский

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский скончался после тяжелой и продолжительной болезни. Об этом сегодня в своем Telegram-канале сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Китай призвал США отменить антироссийские санкции

Американские власти должны продемонстрировать свое стремление к урегулированию кризиса на Украине отменой санкций, введенных в отношении России. Об этом заявил в среду официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.

США «дали России выбор» между дефолтом и истощением

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки раскрыла главную цель санкций против Москвы. На вопрос о том, является ли целью США в настоящий момент добиться дефолта в России, она ответила, что своими действиями Вашингтон дает ей выбор между дефолтом и истощением валютных резервов.

Роскошную виллу Соловьева пытались поджечь в Италии

Особняк находится в местечке Ловено (коммуна Менаджио) на западном берегу озера Комо. В марте Фингвардия Италии наложила на нее арест после попадания Соловьева в санкционные списки ЕС.

Замена для Boeing и Airbus: на чем будут летать россияне

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) запустила производство 20 магистральных узкофюзеляжных самолетов Ту-214, которые должны заменить иностранные Boeing и Airbus. Об этом ТАСС сообщил глава корпорации Юрий Слюсарь в кулуарах форума-выставки "Госзаказ".

Раскрыта личность атаковавшего посольство РФ в Румынии

Раскрыта личность водителя, который погиб «атаковав» на своем автомобиле ограждение российского посольства в Бухаресте. Как сообщает РИА Новости, им оказался Богдан Драгич, который являлся президентом ассоциации по защите прав отцов на детей при разводе (TATA) и был накануне осужден на 15 лет тюремного заключения за сексуальное насилие над своей падчерицей.

Навка высказалась о смене спортивного гражданства

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка высказалась о российских спортсменах, которые меняют гражданство. Она призвала не реагировать столь резко на их поступки и не называть «всех подряд предателями».

В Кремле оценили вероятность дефолта России

Россия теоретически может объявить технический дефолт из-за того, что Запад заблокировал резервы страны и не позволяет их использовать для выплат по госдолгу. Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Однако представитель Кремля подчеркнул, что для реального дефолта никаких оснований нет.

Известного писателя нашли мертвым в Подмосковье

ТАСС