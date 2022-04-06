Замена для Boeing и Airbus: на чем будут летать россияне

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) запустила производство 20 магистральных узкофюзеляжных самолетов Ту-214, которые должны заменить иностранные Boeing и Airbus. Об этом ТАСС сообщил глава корпорации Юрий Слюсарь в кулуарах форума-выставки "Госзаказ".

"В ближайшее время должны нарастить (серийность - прим. ТАСС). Уже мы запустили в производство 20 машин Ту-214",- сказал он.

Как уточнил ТАСС официальный представитель ОАК, это производственная программа по выпуску Ту-214 на ближайшее несколько лет.

ОАК планирует увеличить темпы производства дальнемагистральных самолетов Ил-96 из-за интереса со стороны компаний и увеличить объемы выпуска транспортного самолета Ил-76, сообщил Слюсарь.

"[У нас сейчас] максимально сжатые сроки [наращивания производства]. Нам нужно сейчас нарастить серийность по самолетам Ту-214, Ил-96 и Ил-76", - добавил Слюсарь.

Российские авиакомпании уходящем в марте приземлили треть своего авиапарка. Из 980 лайнеров не летают 325 самолетов, пишут «Известия» со ссылкой на данные сервиса отслеживания полетов Flightradar.

По данным портала, авиакомпании России приземлили в марте 246 самолетов Airbus и Boeing в 30 крупнейших аэропортах страны. Из них 76 бортов не летали от 20 дней до месяца, еще 170 — от недели до 20 дней.

Всего в марте не использовалась треть коммерческого иностранного авиапарка России, который исключает такие советские типы судов, как Ан-2, Ан-24/26, ТВС-2МС и Як-42. В основном, на этих бортах летают региональные или местные перевозчики.

По словам экспертов, самолеты приземлены по разным причинам. Директор группы корпоративных рейтингов АКРА Александр Гущин отметил, что февраль и март являются низким сезоном, когда загруженность в авиации слабая и перевозчики сами паркуют «лишние» суда. На ситуацию повлияло и закрытие ряда международных направлений.

Кроме того, некоторые лайнеры служат резервными на случай поломок других, объяснила авиаэксперт Елена Сахнова. Однако это число выбирает для себя перевозчик, добавил ведущий эксперт Центра экономики транспорта ВШЭ Андрей Крамаренко.

«По нашим оценкам, объемы перевозок внутри России, скорее всего, существенно не изменятся по сравнению с 2021-м. Масштаб сокращения международных перевозок оценить пока сложно, но негативный эффект от этого будет ограничен невысокой долей этого сегмента в структуре российского рынка авиаперевозок (21 процент в 2021 году по пассажиропотоку)», —заявил Гущин.

Ранее США запретили обслуживать еще 73 используемых в России самолета. Такое решение приняло министерство торговли Штатов.

Серийное производство самолета МС-21 сдвинется на год-два, лайнер сможет выпускаться только с отечественным двигателем ПД-14, сообщил вице-премьер России Юрий Борисов. Он добавил, что работа по выводу на серийное производство самолетов региональной авиации «Байкал», L-410, «Ладога» и Ил-114 будет ускорена. О том, как российский авиапром живет под санкциями, — в материале «Газеты.Ru».

Российский самолет МС-21 сможет выпускаться серийно только с отечественным двигателем ПД-14. Об этом в четверг, 31 марта, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов в эфире телеканала «Россия-24».

При этом серийное производство МС-21 сдвинется на год-два, добавил он.

«Рассчитывали на поставку нам двигателей Pratt & Whitney, которые теперь поставляться не будут. Те серийные объемы, которые планируем, теперь должны целиком и полностью замещаться отечественным двигателем ПД-14», — пояснил чиновник, добавив, что сдвиг серийного производства МС-21 «будет заполнен организацией серийного производства уже существующих моделей — в частности, Ту-214».

Самолеты региональной авиации

Борисов также сообщил, что работа по выводу на серийное производство самолетов региональной авиации «Байкал», L-410, «Ладога» и Ил-114 будет ускорена.

«Даны поручения ускоренным темпом завершать разработку и выводить в серийное производство самолеты региональной авиации. Я имею в виду «Байкал», L-410, «Ладога», — это самолет, который теперь получил новое название L-610, и Ил-114», — рассказал он.

Для российских авиапроизводителей открывается уникальная возможность нарастить производство отечественных самолетов, отметил вице-премьер.

«И я думаю, что нужно с учетом опыта всех последних событий сделать выводы, значит, массово сейчас нарастить количество именно отечественных самолетов, поменять эту пропорцию и больше не возвращаться к этой ситуации. Собственно, Советский Союз, как вы знаете, всегда летал на чисто отечественных самолетах, и к этой практике нужно возвращаться», — заключил Борисов.

Тяжелая судьба МС-21

МС-21 — гражданский самолет среднемагистрального класса вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Его более 10 лет разрабатывает корпорация «Иркут», которая предварительно получила 175 заказов — в первую очередь от «Аэрофлота» и Red Wings, писал «Коммерсантъ».

Активная стадия работ над МС-21 ведется с конца 2000-х годов. Сроки его ввода в коммерческую эксплуатацию неоднократно переносились — изначально планировалось, что это произойдет в 2016 году, напоминает РБК.

В январе 2019 года стало известно, что поставки импортных материалов для крыла МС-21 прекращены. В итоге российские композиты для МС-21 разработал Росатом при участии ученых МГУ и специалистов авиапрома. А производить углеродные материалы для создания крыла, элементов механизации и хвостового оперения МС-21 стала компания Umatex.

В конце 2021 года самолет получил базовый сертификат типа, а в декабре он совершил первый полет с российским композитным крылом.

Изначально в этом году Объединенная авиастроительная корпорация планировала выпустить шесть самолетов. Ожидалось, что на первом этапе самолет будет поставляться заказчикам с французскими двигателями PW-1400, позднее у них появится выбор между PW и российским ПД-14. Однако французская компания-производитель двигателей Pratt & Whitney после начала спецоперации на Украине отказалась от сотрудничества с Россией.

Самолет МС-21 с двигателем ПД-14 сейчас проходит испытания.

Как сообщал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, ОАК до конца этого года поставит заказчику два серийных самолета МС-21.

Российские компании смогут расплачиваться рублями с компаниями из недружественных стран за покупку, лизинг и аренду самолётов. Об этом говорится в указе, подписанном президентом России Владимиром Путиным. Ранее он подписал закон о регистрации прав на иностранные самолёты. Документ позволяет регистрировать права на зарубежные лайнеры, находящиеся в лизинге у российских перевозчиков.

В указе речь идёт о «приобретении, аренде, лизинге воздушных судов, вспомогательных силовых установок, авиационных двигателей». Обязательства перед физическими и юридическими лицами, связанными с недружественными государствами, можно будет погашать в рублях — на открытые в российских банках счета.

В списке недружественных России стран сейчас находятся Великобритания, государства — члены ЕС, Канада, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Япония, США и ряд других.

Ранее Путин подписал закон о мерах поддержки гражданской авиации. Документ позволяет регистрировать права на иностранные самолёты, находящиеся в лизинге у российских перевозчиков. Воздушным судам, согласно документу, выдадут отечественные сертификаты лётной годности.

Западные лизингодатели тем временем потребовали от России вернуть более 500 самолётов. Министр транспорта РФ Виталий Савельев тогда заявил, что это чисто «политическое решение». Он добавил, что Правительству РФ придётся решить, оставлять самолёты или нет.

Позже вице-премьер Юрий Борисов заявил, что большинство самолётов Boeing и Airbus парка российских авиакомпаний останутся в РФ. По его словам, Россия сможет безопасно эксплуатировать остающийся в стране парк иностранных самолётов.

Российско-французская компания PowerJet, которая занимается выпуском двигателей SaM146 для самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), прекратила их техобслуживание. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, близкий к авиапрому.

Стало известно, что компания также отказалась поставлять запчасти для SaM146 и проводить их ремонт, включая возврат ранее отремонтированных двигателей, предоставление их в лизинг.

По словам собеседника агентства, PowerJet еще в феврале предупредила своих российских партнеров о приостановке контрактных обязательств. Это произошло после того, как Европейский союз и США ввели санкции против России.

Для продолжения эксплуатации Sukhoi Superjet 100 Министерство промышленности и торговли предложило использовать запасы, сформированные PowerJet еще до санкций. Для этого было предложено узаконить передачу имущества отказавшихся от бизнеса в России иностранных компаний в управление российским предприятиям.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. После этого ряд западных стран ввели санкции против России.

Пермская компания «Протон-ПМ», которая производит двигатели для ракет «Протон», поможет создать мотор для самолетов. Компания изготовит стенд для испытаний двигателя самолетов Sukhoi Superjet 100 и Бе-200. Об этом сообщается в Telegram-канале госкорпорации «Роскосмос».

«Компания «Протон-ПМ» изготовит Пермскому заводу "Машиностроитель" стенд для испытаний реверсивного устройства авиационного двигателя ПД-8 для авиалайнера Sukhoi Superjet 100 и самолетов-амфибий Бе-200», — говорится в сообщении.

В «Роскосмосе» спроектируют автоматизированную систему управления стенда, которая будет имитировать подобную систему на двигателе ПД-8. Это позволит измерять, отображать и регистрировать рабочие параметры, а также управлять процессом проведения испытаний.

В марте в Минпромторге пообещали ускорить создание импортозамещенной версии самолета Sukhoi Superjet 100 и сертифицировать ПД-8 через 12-14 месяцев.

В январе глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что серийное производство МС-21 с двигателем ПД-14 начнется в 2024 году.

В России сформирован пул из 193 самолётов, предназначенных для полётов за границу, заявил в ходе заседания комитета Госдумы по транспорту министр транспорта РФ Виталий Савельев, Он отметил, что большая часть из них — воздушные суда SSJ, остальные — иностранные машины, пишет РИА Новости.

Что мы делаем, чтобы летать за границу. У нас сейчас сформирован пул, 193 машины, из которых 148 SSJ. Остальные — это иностранные машины, которые <...> являются собственностью наших авиакомпаний, зарегистрированы в российском реестре изначально. Мы считаем, что на эти 193 машины мы можем рассчитывать, — сказал Савельев.

Президент России Владимир Путин ранее подпиcал указ «О временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере транcпорта перед некоторыми иностранными кредиторами». Согласно документу, российские кoмпании смогут заплатить за лизинг и покупку самолётов иностранцам из недружественных стран в рублях на счета, открытые в банках Роcсии.

Создание пула самолётов для полётов за рубеж из России было правильным решением, заявил эксперт по гражданской авиации, экономист Дмитрий Адамидов ФБА «Экономика сегодня». При этом занесённые в список самолёты не закрывают все потребности страны, отметил он.

Все трудности гражданской авиации РФ данные лайнеры не решат, однако пока это не проблема. Некоторые страны сегодня для РФ закрыли небо, а в других российским туристам сегодня лучше не появляться. Пока это временная мера, а сложность заключается в том, что санкции против РФ вводятся раз в неделю. И для наших западных партнёров не представляет проблемы запретить любые самолеты российских авиакомпаний, включая Superjet-100, — сказал Адамидов.

Он добавил, что России лучше всего договориться с лизинговыми компаниями, у которых в собственности значительная часть авиапарка. Правда, за ними обычно стоят правительства западных стран, поэтому сделать так будет тяжело.

Сейчас вести конструктивные переговоры не получится, считает Адамидов.

Цены на авиабилеты в 2022 году могут вырасти в два раза. Об этом «Коммерсанту» заявил бывший генеральный директор авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков.

«Себестоимость, по моим подсчетам, должна вырасти вдвое в рублевом эквиваленте. Поэтому 50% сейчас — это еще очень оптимистичный прогноз», — отметил Калмыков.

Он добавил, что такой прогноз по ценам еще не конечный, и ситуация может измениться в сторону еще большего увеличения, так как для авиакомпаний нет больше смысла летать ниже себестоимости.

По его словам, поднятие цен на уровень себестоимости уже приведет к увеличению стоимости билетов минимум на 30% по сравнению с показателями 2021 года. Также вырастет стоимость логистики из-за покупки запчастей по обходным схемам.

Калмыков предположил, что текущий кризис, возможно, смогут пережить десяток крупнейших авиаперевозчиков страны. Что касается маленьких авиакомпаний, «их судьба будет зависеть от решений регионов, от губернаторов, от наполняемости бюджетов».

Калмыков возглавлял «Победу» с момента основания в 2014 году. 4 марта он ушел в отставку, временно исполняющим обязанности гендиректора стал его заместитель по инженерно-авиационному обеспечению — начальник инженерно-авиационной службы Андрей Юриков.

С 9 апреля Россия возобновит авиасообщение с 52 странами, в числе которых Аргентина, Китай, Индия и Бразилия. Об этом на встрече с фракцией «Единой России» заявил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, коронавирусные ограничения на чартерные и регулярные рейсы можно снимать, но только в дружественные России страны. Ранее российские авиаперевозчики приостановили международные рейсы из-за возможного ареста самолётов за рубежом.

«С 9 апреля мы снимаем ограничения по борьбе с коронавирусной инфекцией, которые распространялись на наши регулярные и чартерные полёты между Россией и рядом других стран», — процитировал ТАСС премьер-министра.

По словам Михаила Мишустина, уровень заболеваемости COVID-19 идёт на спад, поэтому можно расширять доступные российским авиакомпаниям направления. Премьер-министр добавил, что среди них оказались Аргентина, Индия, Китай, ЮАР и «другие дружественные для нас государства».

В федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19 уточнили список стран, на авиасообщение с которыми снимаются ограничения. В этот список вошли Алжир, Аргентина, Афганистан, Бахрейн, Босния и Герцеговина, Ботсвана, Бразилия, Венесуэла, Вьетнам, Гонконг, Египет, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Иордания, Ирак, Кения, Китай, КНДР, Коста-Рика, Кувейт, Ливан, Лесото, Маврикий, Мадагаскар, Малайзия, Мальдивы, Марокко, Мозамбик, Молдавия, Монголия, Мьянма, Намибия, Оман, Пакистан, Перу, Саудовская Аравия, Сейшелы, Сербия, Сирия, Таиланд, Танзания, Тунис, Турция, Уругвай, Фиджи, Филиппины, Шри-Ланка, Эфиопия, ЮАР и Ямайка.

«Секрет» рассказывал, что 14 марта вступило в силу решение российского оперштаба по борьбе с коронавирусом, которое разрешило увеличить число рейсов из России в Таиланд, на Мальдивы, в Сербию, Индию, Армению, Азербайджан, Ирак, Иран, Казахстан и Узбекистан на взаимной основе из-за улучшения эпидемиологической ситуации. Отмечалось, что Россия также возобновляет авиасообщение с Китаем и Индонезией.

Однако на фоне западных санкций российские авиаперевозчики приостановили международные рейсы из-за возможного ареста самолётов за рубежом. В частности, летать за границу перестали «Аэрофлот», «Победа», «Россия», Azur Air и другие. Некоторые авиакомпании отказались от международных перелётов ещё раньше. Самолёты Nordwind и PegasFly не летают за рубеж с 7 марта. S7 отказалась от таких перелётов с 5 марта.