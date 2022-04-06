Умер Владимир Жириновский

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский скончался после тяжелой и продолжительной болезни. Об этом сегодня в своем Telegram-канале сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Он отметил, что личность Жириновского «настолько масштабна, что без него трудно представить историю развития политической системы современной России».
«Яркий, талантливый политик. Человек, который глубоко понимал как устроен мир и многое предвидел. Лидер фракции ЛДПР в Государственной Думе. Он всегда был в гуще событий. (…) Для нас всех — это невосполнимая потеря. Пусть светлая память о нем всегда будет в наших сердцах», - написал Вячеслав Володин.
В думской фракции ЛДПР назвали смерть Владимира Жириновского тяжелым ударом для всей страны, пишет РИА Новости.
«Это удар для всей России, для армии его сторонников. Из жизни ушел без преувеличения великий человек, он вписал себя в историю нашей страны и всего мира. Мы все скорбим», - говорится в заявлении партии.
Жириновский был госпитализирован с коронавирусом 2 февраля. Прежде чем заразиться COVID-19 он сделал восемь прививок, о чем сам заявлял в различных интервью и при выступлениях. В партии отмечали, что, несмотря на заболевание, Жириновский общается с помощниками, передает поручения депутатам и аппарату, работает с документами и читает свежую прессу. Однако в СМИ появилась информация, что состояние политика ухудшается.
25 марта появились сообщения о смерти Жириновского. Информацию подтвердил сенатор Александр Пронюшкин, однако позже он удалил свое сообщение и принес извинения за недостоверную информацию. После этого сообщения о смерти Жириновского опровергли Минздрав РФ, ЛДПР и спикер Госдумы Вячеслав Володин. Последний предложил Пронюшкину сложить полномочия.