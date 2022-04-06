Умер Владимир Жириновский

«Яркий, талантливый политик. Человек, который глубоко понимал как устроен мир и многое предвидел. Лидер фракции ЛДПР в Государственной Думе. Он всегда был в гуще событий. (…) Для нас всех — это невосполнимая потеря. Пусть светлая память о нем всегда будет в наших сердцах», - написал Вячеслав Володин.

«Это удар для всей России, для армии его сторонников. Из жизни ушел без преувеличения великий человек, он вписал себя в историю нашей страны и всего мира. Мы все скорбим», - говорится в заявлении партии.

Жириновский был госпитализирован с коронавирусом 2 февраля. Прежде чем заразиться COVID-19 он сделал восемь прививок, о чем сам заявлял в различных интервью и при выступлениях. В партии отмечали, что, несмотря на заболевание, Жириновский общается с помощниками, передает поручения депутатам и аппарату, работает с документами и читает свежую прессу. Однако в СМИ появилась информация, что состояние политика ухудшается.