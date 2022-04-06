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24 минуты назад

Песков объяснил отвод войск РФ из Киевской области

Елена Прошина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал отвод войск РФ из Киевской области жестом доброй воли для создания благоприятных условий для переговоров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на французский телеканал LCI.

«Чтобы создать благоприятные условия для переговоров, мы хотели сделать жесть доброй воли. Мы можем принять серьезные решения во время переговоров, поэтому президент Владимир Путин дал приказ нашим войскам уйти из региона», - сказал Песков в интервью LCI.

Напомним, после очередных переговоров с Украиной российская сторона приняла решение отвести Вооруженные силы на киевском и черниговском направлениях. Это плановая перегруппировка войск, которая началась после достижения всех целей первого этапа специальной операции РФ на Украине.

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Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков отметил, что перегруппировка войск нужна для завершения операции по полному освобождению Донбасса.

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