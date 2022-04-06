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32 минуты назад

Писателя Бахвалова нашли мертвым в подмосковной квартире

Елена Прошина

95-летнего писателя Александра Бахвалова нашли мертвым в квартире в поселке Томилино Люберецкого городского округа. Как сообщает MK, вместе с пенсионером в помещении обнаружили умершую 77-летнюю женщину.

Известного писателя нашли мертвым в Подмосковье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Известно, что пожилой хозяин квартиры долго не выходил на связь, после чего тревогу забила его внучка. Вечером 5 апреля спасатели открыли дверь и обнаружили тела.

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Обстоятельства смерти пенсионеров уточняются. По предварительной информации, криминала в инциденте нет. Известно, что оба умерли около 10 дней назад. Погибшая женщина проживала в городе Жуковском, и сейчас оперативники выясняют, кем она приходилась писателю.

Напомним, что Александр Бахвалов (настоящая фамилия Мистакиди) был авиамехаником на военном аэродроме. Параллельно с этим он написал четыре романа, наиболее известный из которых — «Нежность к ревущему зверю» — посвящен работе летчиков-испытателей. Позднее по книге сняли одноименный телесериал.

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