Известного писателя нашли мертвым в Подмосковье

95-летнего писателя Александра Бахвалова нашли мертвым в квартире в поселке Томилино Люберецкого городского округа. Как сообщает MK, вместе с пенсионером в помещении обнаружили умершую 77-летнюю женщину.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Известно, что пожилой хозяин квартиры долго не выходил на связь, после чего тревогу забила его внучка. Вечером 5 апреля спасатели открыли дверь и обнаружили тела.

Обстоятельства смерти пенсионеров уточняются. По предварительной информации, криминала в инциденте нет. Известно, что оба умерли около 10 дней назад. Погибшая женщина проживала в городе Жуковском, и сейчас оперативники выясняют, кем она приходилась писателю.