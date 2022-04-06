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14 минут назад

Раскрыта личность  «атаковавшего» посольство РФ в Румынии

Елена Прошина

Раскрыта личность водителя, который погиб «атаковав» на своем автомобиле ограждение российского посольства в Бухаресте. Как сообщает РИА Новости, им оказался Богдан Драгич, который являлся президентом ассоциации по защите прав отцов на детей при разводе (TATA) и был накануне осужден на 15 лет тюремного заключения за сексуальное насилие над своей падчерицей.

Раскрыта личность атаковавшего посольство РФ в Румынии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Приговор вынес суд первой инстанции, из-за чего мужчину не задержали. В своем последнем сообщении в соцсети погибший написал, что «он тоже украинец».

Напомним, что автомобиль врезался в забор посольства России в Бухаресте в среду утром, 6 апреля. В результате столкновения произошло возгорание, водителя спасти не удалось.

При этом источники, близкие к следствию, не исключают, что происшествие было преднамеренным. Так, водитель якобы направился прямо к главным въездным воротам и врезался своей машиной в ограждение.

Также сообщается, что дежуривший у здания дипмиссии жандарм якобы приказал водителю немедленно покинуть место происшествия, но тот что-то крикнул ему, а затем поджег себя.

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