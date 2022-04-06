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34 минуты назад

СМИ: в Италии пытались поджечь виллу Соловьева

Елена Прошина

Неизвестные пытались поджечь итальянскую виллу телеведущего Владимира Соловьева, которая расположена в городе Комо. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Corriere della Sera.

Роскошную виллу Соловьева пытались поджечь в Италии
Фото: ТАССТАСС

Особняк находится в местечке Ловено (коммуна Менаджио) на западном берегу озера Комо. В марте Фингвардия Италии наложила на нее арест после попадания Соловьева в санкционные списки ЕС.

Как уточняется, поджигатели использовали покрышки. Местный житель вызвал пожарных, которые, прибыв на место, без труда потушили возгорание. Карабинеры провинции Комо начали расследование по факту поджога, изъяв материалы с камер видеонаблюдения. Также правоохранители связались с самим ведущим.

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Кроме того, от действий злоумышленников пострадал и другой, предположительно, принадлежащий Соловьеву дом на Комо. На стенах особняка неизвестные оставили некие надписи. Всего телеведущий владеет тремя объектами на Комо общей стоимостью 8 млн евро.

Происшествия,Владимир Соловьев,ЕС,
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