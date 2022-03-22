Пока вы не уснули: реакция Кремля на предложение Зеленского и «закрытие» курильского вопроса

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В Кремле оценили предложение Зеленского провести референдум на Украине

Украина является суверенным государством, внутригосударственные процедуры могут быть, но есть и переговоры. Так предложение президента Украины Владимира Зеленского о проведении референдума оценил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Убеждены, что в настоящий момент вынесение их (предложений по решению конфликта — прим. «Ленты.ру») на публику может только повредить переговорному процессу, который и так идет гораздо медленней и менее содержательно, чем нам хотелось бы», — сказал Песков.

В заключение он сказал, что российская делегация имеет полномочия, необходимую экспертизу и политическую волю главы государства.

Медведев оценил отказ России обсуждать мирный договор с Японией

Отказ России обсуждать с Японией мирный договор «исторически оправданный, назревший и справедливый» в контексте Курильских островов. Об этом в своем Telegram-канале заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Очевидно, что мы никогда бы не нашли никакого консенсуса с японцами по островной теме. Это и раньше понимали и мы, и они. Так что переговоры о Курилах всегда носили ритуальный характер. В новой редакции Конституции России прямо зафиксировано, что территории нашей страны не подлежат отчуждению. Вопрос закрыт», - заявил Медведев.

Он также напомнил, что Япония ввела антироссийские санкции вслед за США, чем «продемонстрировала, с кем бы согласовывала гипотетический текст мирного договора».

Госдума расширила закон о фейках

Госдума на заседании во вторник приняла во втором и третьем чтении законопроект о введении уголовного наказания за ложную информацию о любых государственных органах России, действующих за рубежом. Ответственность будет аналогична той, которая уже существует за распространение фейков о Вооруженных силах (ВС) РФ.

Закон предусматривает расширение списка органов, распространение ложной информации в отношении которых будет наказываться. В частности, речь идет о посольствах, прокуратуре, Росгвардии, МЧС России и т. д. Изменения вносятся в недавно принятые статьи УК РФ, которые предусматривают ответственность за дискредитацию ВС РФ и фейки о них.

Ранее УК РФ был дополнен статьей 207.3 "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ", она предусматривает лишение свободы на срок до трех лет или штраф до 1,5 млн рублей.

Турция предупредила о минах в Черном море

Военно-морские силы Турции обратились с предупреждением к гражданским судам по поводу украинских дрейфующих мин, сообщает газета Hurriyet.

«Военно-морские силы выступили с предупреждением, призвав корабли следить за возможными дрейфующими минами. Важно, чтобы все корабли, находящиеся в регионе и плавающие в проливах, установили тщательное наблюдение за дрейфующими минами. Об обнаружении дрейфующих мин/миноподобных объектов следует немедленно сообщать главному координационному центру спасательных операций», — указано в сообщении ВМС Турции.

Россия начала терять самолеты из-за санкций

Российские авиакомпании из-за санкций окончательно лишились 78 самолетов из 1367. Об этом заявил глава Минтранса Виталий Савельев.

"Мы потеряли 78 машин, они были арестованы при полетах", - сказал он (цитата по ТАСС).

По его словам, на сегодняшний день в российский реестр было переведено почти 800 самолетов. При благоприятном развитии ситуации в 2022 объем пассажирских авиаперевозок может составить до 90 млн человек, уточнил Савельев.

Покинувшая Россию Чулпан Хаматова нашла работу

Актриса, одна из учредительниц благотворительного фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова, уехавшая в Латвию, уже нашла там работу.

На днях артистка рассказала, что ей пришлось уехать из России. Актриса переехала в Латвию с дочками. Хаматова жаловалась, что не планировала никуда уезжать, поэтому сейчас у нее практически нет средств на жизнь. Однако «Комсомольской правде» стало известно, что звезда нашла-таки себе новую работу.

Чулпан Хаматова стала актрисой рижского театра. На работу ее пригласил главный режиссер Нового Рижского театра Алвис Херманис. Артисты хорошо знакомы по работе над спектаклем «Горбачев».

В Минсельхозе предложили ставить татуировки покупателям сахара

В Минсельхозе РФ предложили ставить штампы покупателям сахара, чтобы избежать паники в магазинах при покупке данного продукта, сообщает Telegram-канал RTVI. Сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский ранее заявил, что в России нет реальной проблемы для появления дефицита сахара. По его словам, трудности с покупкой сахара, возникающие у покупателей, являются последствием паники россиян.

«Временные татуировки» помогут избежать «карусели» покупателей сахарного песка между торговыми точками, — отметили в ведомстве.

В Минсельхозе также заявили, что Россия полностью обеспечивает себя основными видами продовольствия, включая зерно и продукты его переработки, мясную и рыбную продукцию, сахар, растительное масло, овощи и фрукты.

Навального осудили на девять лет по новому делу

Лефортовский суд Москвы во вторник приговорил Алексея Навального к девяти годам колонии строгого режима, признав его виновным по новому делу о мошенничестве и оскорблении судьи, передает корреспондент ТАСС.

"Окончательно назначить Навальному наказание в виде девяти лет с отбыванием в колонии строгого режима и штрафом в размере 1,2 млн рублей", - огласила приговор судья Маргарита Котова.

Суд назначил ему также один год ограничения свободы после освобождения из колонии.

Физик-экспериментатор покончил с собой в Москве

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Советский и российский физик-экспериментатор, член-корреспондент РАН и лауреат Ленинской премии Константин Кешишев покончил с собой в Москве, об этом сообщает «Mосковский комсомолец». По данным издания, тело 76-летнего учёного было обнаружено днём 21 марта возле дома, где он жил на Новочерёмушкинской улице. У погибшего остались двое сыновей.

Тело учёного было обнаружено в понедельник на Новочерёмушкинской улице возле его дома, — говорится в сообщении.