Навального осудили на девять лет по новому делу

"Суд приходит к выводу, что показания свидетелей стороны обвинения и потерпевших являются последовательными, непротиворечивыми и соответствующими материалам дела", - сказала судья. В свою очередь показания свидетелей защиты судом были расценены критически, а отрицание Навальным вины является, по мнению суда, способом защиты от обвинений. "В связи с этим суд не может согласиться с позицией Навального и его защиты о невиновности", - отметила судья.