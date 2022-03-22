В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 104.68EUR 115.60
Войти в почту
55 минут назад

Навального осудили на девять лет колонии по делу о мошенничестве и оскорблении суда

ТАССТАСС

Лефортовский суд Москвы во вторник приговорил Алексея Навального к девяти годам колонии строгого режима, признав его виновным по новому делу о мошенничестве и оскорблении судьи, передает корреспондент ТАСС.

Навального осудили на девять лет по новому делу
Фото: ТАССТАСС

"Окончательно назначить Навальному наказание в виде девяти лет с отбыванием в колонии строгого режима и штрафом в размере 1,2 млн рублей", - огласила приговор судья Маргарита Котова.

Суд назначил ему также один год ограничения свободы после освобождения из колонии.

Наказание Навальному было назначено с учетом наличия у него прошлых судимостей по делу о мошенничестве и клевете на ветерана. Приговор суда пока не вступил в силу и может быть обжалован в апелляционной инстанции.

Анализируя доказательства, суд пришел к выводу, что представленные прокуратурой материалы непротиворечивы и не опровергнуты стороной защиты.

"Суд приходит к выводу, что показания свидетелей стороны обвинения и потерпевших являются последовательными, непротиворечивыми и соответствующими материалам дела", - сказала судья. В свою очередь показания свидетелей защиты судом были расценены критически, а отрицание Навальным вины является, по мнению суда, способом защиты от обвинений. "В связи с этим суд не может согласиться с позицией Навального и его защиты о невиновности", - отметила судья.

Навальный будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Происшествия,Маргарита Котова,Алексей Навальный,
133
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители